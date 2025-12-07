Anca Alexandrescu, candidata susținută de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a declarat, în prima reacție oferită după publicarea rezultatului exit-poll, că așteaptă numărătoarea oficială a voturilor. „Știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024”, a transmis moderatoarea TV.

„E un moment complicat pentru țara noastră, îmi pare rău că au ieșit atât de puțini bucureșteni la vot. E misiunea noastră, cei care fac politică și presă, să îi ajute pe oameni să își recapete încrederea (...) Indiferent care va fi rezultatul la finalul numărării voturilor, voi face ce am promis, dreptate la București (...) Prezența redusă la vot e din cauza celor care au dat lovitura de sta tîn decembrie 2024”, a declarat Anca Alexandrescu.

Potrivit rezultatului exit-poll, Anca Alexandrescu a obținut aproximativ 20% din voturi, clasându-se pe al treilea loc, în spatele candidaților PNL - Ciprian Ciucu și PSD - Daniel Băluță.

„Exit-poll sunt rezultatele de la 19, aș vrea să așteptăm numărătoarea voturilor până la capăt, știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024”, a mai transmis Anca Alexandrescu.

