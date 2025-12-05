Live TV

Alegeri București 2025. CNSAS: Gigi Nețoiu a fost cadru al Securității Municipiului București între 1985 și 1989

BUCURESTI - ALEGERI LOCALE 2025 - GIGI NETOIU - DEPUNERE CANDIDA
Gigi Nețoiu își depune dosarul de candidatură la alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului la Biroul Electoral Municipal din București, 16 noiembrie 2025. Inquam Photos / George Călin

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a analizat în ședința de vineri, 5 decembrie, candidații pentru alegerile locale din 7 decembrie, inclusiv candidații înscriși în cursa pentru Primăria Capitalei. Potrivit CNSAS, dintre toți candidații analizați, doar în cazul lui Gigi Nețoiu, candidat independent, reiese că a fost cadru al Securității.

CNSAS arată că, în cazul lui Gigi Nețoiu, a primit pe 25 noiembrie „informații noi și neprocesate, respectiv o fiță de evidență cadre”.

Din această fișă de evidență cadre citată de CNSAS, rezultă „faptul că a fost cadru al Securității Municipiului București în perioada 1985-1989”.

De altfel, nici Gigi Nețoiu nu a ținut la secret această informație. El a recunoscut acest lucru într-un interviu.

„Era în 1985, eu ieşisem ofiţer de informaţii şi lucram la Serviciul 510, ce aparţinea de Direcţia a 5-a (...) Eu eram tânăr ofiţer atunci şi aveam în subordine cam 150 de subofiţeri”, a spus Gigi Nețoiu, într-un interviu pentru Fanatik.

Gigi Nețoiu candidează independent pentru funcția de primar al Capitalei. El a fost acționar al echipelor de fotbal Rocar București, FC Dinamo București, Universitatea Craiova sau FC Voluntari. 

În martie 2014, Gigi Nețoiu a fost condamnat la trei ani și patru luni de închisoare în Dosarul Transferurilor, dar a fost eliberat condiționat un an mai târziu, în anul 2015.

