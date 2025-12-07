Alegeri București 2025: Cum se explică prezența scăzută la votul pentru Primăria Capitalei. Sociolog: „Va fi până în 40%”

Alegerile de duminică, 7 decembrie, pentru Primăria Capitalei, înregistrează o prezență mai redusă decât scrutinul local din iunie 2024, iar sociologii se așteaptă ca mai puțin de 40% din bucureștenii aflați pe listele de votare să meargă la urne. Cei care votează, pe de altă parte, știu foarte clar pe ce candidat pun ștampila, a spus la Digi24 sociologul Marius Pieleanu, directorul casei de sondaje Avangarde. Digi24 va prezenta, la ora 21.00, un exit poll realizat de CURS-Avangarde pentru alegerile din București.

„Este clar că cei care vin la vot au o definiție explicită asupra cui vor să aloce votul. În opinia mea, cei care participă la vot - care va fi probabil sub 40% în final, participarea, vor fi acei bucureșteni cărora le pasă de viitorul acestui oraș. Tocmai de aceea alocă cu precădere votul unor candidați care au cunoștințe legislative și administrative legate de situația Bucureștiului. În continuare există un tip de dinamică acumulativă pentru unii candidați, de platou pentru alții, și nu în ultimă instanță regresivă pentru a treia categorie. În continuare un candidat ocupă un loc foarte important în doleanțele tinerilor. Nu avem niciun fel de siguranță de ierarhie, însă, repet, preponderent cei care au demonstrat că pot să aibă o viziune asupra acestui oraș sunt preferați de electorat”, a spus Pieleanu.

În opinia sa, prezența finală la vot va fi „până în 40%”.

„Sunt îngrijorat din punctul ăsta de vedere, că Bucureștiul, care are probleme multiple și grave de conviețuire publică, nu de altă natură, nu i-a determinat să iasă să aleagă. Pentru că de data aceasta chiar au de unde să aleagă bucureștenii, fie din punct de vedere politic, fie din punct de vedere al competențelor administrative, fie din varii alte motive. Dar pot să aleagă. Dacă până acum aveam doar discursuri politice și soluții care mai de care mai futuriste, ca să fiu elegant, iată că principalii patru candidați au venit totuși cu niște soluții la problemele reale ale acestui oraș. Adică ar avea de unde să aleagă”, a continuat el.

El adaugă că profilul alegătorului este în concordanță cu datele prezentate de Autoritatea Electorală Permanentă.

„Din punctul acesta de vedere, sunt, sigur, mai multe femei care au venit la vot decât bărbați. Ponderea tinerilor de până în 30 de ani este una relativ echilibrată în eșantion, adică comparabilă cu ceea ce datele oficiale ne oferă, de asemenea, vârsta de mijloc, vârsta înaintată, vârsta a treia, de peste 60 de ani. Adică nu sunt probleme de genul acesta și nu avem o îngrijorare de data aceasta masivă față de spirala tăcerii. E posibil să o constatăm poate la final de evaluare, dar deocamdată spirala tăcerii este una concordantă cu ceea ce noi ne așteptam”, a spus Pieleanu.

El se referă la acei candidați care nu recunosc sincer cu cine au votat, din varii motive, ceea ce ar duce la o mare diferență între datele sondajelor exit-poll și rezutatele oficiale ale alegerilor, așa cum s-a întâmplat la scrutinul anulat din noiembrie 2024.

El spune că diferența față de alegerile locale din 2024 este „doar de participare”.

„Doar de participare. Cauza este determinată de de numărul real de de oameni care trăiesc în acest oraș și care sunt în mod evident preocupați de viitorul acestui oraș. Sunt și mulți oameni care n-au niciun fel de problemă. Uitați-vă că mall-urile sunt pline la această oră. Poate vor veni când vor pleca de la mall.

Orașul ăsta este atipic din punct de vedere al participării la vot. Paradigma comportamentului electoral în ziua votului în București n-are niciun fel de legătură cu ceea ce noi știm că se întâmplă la nivel național - urban, rural, la un loc. Deocamdată, participarea este relativ omogenă. Nu e o creștere semnificativă, dar nici o scădere semnificativă. Să vedem dacă va fi un salt de participare în partea de final a zilei. Depinde foarte mult de rețelele sociale, de mobilizare, de capacitatea staff-ului fiecărui partid de a-și mobiliza propriul electorat. Sunt multe variabile pe care nu le putem controla”, a explicat Pieleanu.

„Un primar general, care este a doua funcție în țară din punct de vedere al voturilot, are legitimitate cu cât mai multe voturi adună. Cu cât ai mai multe voturi ca primar general sau ca primar, în general, ai mai multă legitimitate și îți poți impune punctul de vedere în Consiliul General”, a mai spus sociologul.

El a exlicat și cum se colectează datele pentru exit poll.

„Sunt niște tranșe de intrare. Operatorii culeg date în timpul zilei și la anumite ore prestabilite - noi avem patru sau cinci intrări, probabil că patru, pentru că nu e participarea foarte mare - se transmit într-un call center și într-un soft în care sociologii noștri își fac treaba”, a spus el.

Editor : M.B.