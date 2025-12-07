George Simion, liderul AUR, a reacționat după închiderea urnelor, afirmând că democrația „a fost călcată în picioare” și susținând că doar prin proces democratic actuala guvernare poate fi schimbată. El a cerut vigilență la numărarea voturilor și a anunțat că partidul va prezenta rezultatele numărătorii paralele.

„Alegem să ne comportăm democratic și să participăm la competițiile electorale în speranța că România va redeveni o democrație funcțională, așa cum nu mai este din momentul 6 decembrie încoace”, a declarat liderul AUR.

Acesta a acuzat puterea politică de tentative de excludere a opoziției din procesul electoral.

„Dacă dorința unora este de a anula democrația și de a se pune în afara competiției democratice între partide, datoria noastră, ca partide politice, este să încurajăm democrația și să le explicăm românilor că această guvernare, care a anulat alegerile fiindcă nu a câștigat cine trebuia în România, nu poate fi înlăturată în mod pașnic decât prin democrație. Cel mai greu lucru de făcut este să explici unor cetățeni să aibă încredere în democrație după un an în care democrația a fost călcată în picioare”, a adăugat el.

Simion a anunțat că va reveni curând cu rezultatele numărătorii paralele.

„Vă mulțumim și vom reveni cu rezultatul numărătorii noastre paralele și cu declarații din partea membrilor partidelor aliate și a grupului de inițiativă care au susținut-o pe doamna Alexandrescu”, a mai spus el.

Editor : Ș.A.