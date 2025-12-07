Alegeri București 2025. Incidentele pentru care a fost nevoia de intervenția Poliției Capitalei, în ziua votului

Mai multe incidente au avut loc în secțiile de votare din București pe parcursul zilei de 7 decembrie, potrivit informărilor transmise reprezentanții Poliției Capitalei. Șapte persoane au încercat să voteze deși aveau domiciliul în alt oraș, un bărbat a fost recalcitrant la ieșirea de la urne, iar la o secție din nordul Capitalei s-a constatat că ștampila de vot se imprima și pe spatele buletinului.

Polițiștii au fost informați de către paznicul de la secțiile de votare din cadrul Școlii Gimnaziale Herăstrău că, „în momentul aplicării ștampilei pe buletinul de vot, cerneala se imprimă și pe verso-ul hârtiei”.

„Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 2 Poliție, pentru stabilirea situației de fapt”, potrivit unei informări transmise de reprezentanții Poliției Capitalei în jurul orei 18:12.

Tot pe seară, polițiștii au găsit un „spray iritant-lacrimogen” asupra unui bărbat de 32 de ani care devenise recalcitrant la ieșirea din secția de votare, din cadrul Colegiului Tehnic Energetic.

Polițiștii au mai informat pe parcursul zilei că șapte persoane au încercat să voteze pentru alegerile locale din București, deși nu aveau acest drept, având domiciliul în alt județ:

Un membru al unei comisii de votare din cadrul Școlii Gimnaziale „Adrian Păunescu” nu avea reședința valabilă;

Președintele unei secții de votare din cadrul Școlii Gimnaziale 112 avea adresa de reședință stabilită cu mai puțin de șase luni înainte de data alegerilor;

O persoană a încercat să voteze la Școala Gimnazială „Cezar Boliac” deși adresa de reședință a fost stabilită cu mai puțin de șase luni înainte de data alegerilor;

O persoană a încercat să voteze la Liceul Teoretic Dante Alighieri deși avea adresa de reședință stabilită în București cu mai puțin de șase luni înainte de data scrutinului;

Un membru al unei secții de votare din cadrul Școlii Gimnaziale 39 a încercat să voteze deși nu avea viza de reședință valabilă;

O femeie de 32 de ani a încercat să voteze la Liceul Miguel de Cervantes deși avea domiciliul în alt județ;

Un membru al unei secții de votare a încercat să voteze la Școala Gimnazială 102 deși nu avea dreptul la vot;

