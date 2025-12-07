Live TV

Alegeri București 2025. Ludovic Orban, cu câteva ore înainte de închiderea urnelor: „Bătălia se dă între doi candidați”

Ludovic Orban.

Fostul premier și consilier prezidențial Ludovic Orban susține, cu patru ore înainte de închiderea urnelor, că bătălia pentru Primăria Capitalei se dă între doi candidați „aflați umăr la umăr” și că ceilalți s-ar afla „la o distanță foarte mare” de primii doi. 

„Situația este așa cum v-am prezentat-o în aparițiile publice și postările din ultima săptămână. Bătălia se dă între doi candidați, aflați umăr la umăr. Ceilalți candidați se află la o distanță foarte mare de primii doi clasați”, a transmis Ludovic Orban, într-o postare publicată pe pagina lui de Facebook.

Potrivit fostului consilier prezidențial, „pe culoarul din dreapta diferența dintre cel mai bine clasat și următorul este de peste 12 procente”.

„Dacă nu vrem să vedem roșu în fața ochilor în următorii 3 ani avem o soluție simplă. Să mergem la vot și să votăm rațional cu cel mai bine plasat candidat din zona liberală, democratică, civilizată, proeuropeană”, a adăugat Orban.

Potrivit informațiilor Digi24.ro, la ora 17.00, ținând cont de mai mulți factori (prezența scăzută sau datele demografice ale votanților) rezultă că primii patru favoriți din sondajele făcute înaintea alegerilor se mențin în continuare în frunte.

Digi24.ro transmite în format Live Text principalele informații referitoare la alegerile locale din 7 decembrie. Citește mai multe aici

