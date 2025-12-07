Live TV

Alegeri București 2025. MAI a fost sesizat cu 10 posibile fapte nelegale înaintea alegerilor, majoritatea privind propaganda electorală

VOT_ILUSTRATIE_7_DEC_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Vot pentru Primăria Capitalei, București, 7 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat, duminică dimineață, că structurile sale au fost sesizate cu privire la zece posibile fapte nelegale legate de desfășurarea procesului electoral în preziua alegerilor și pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Monica Dajbog, șapte dintre aceste sesizări au vizat continuarea propagandei electorale după expirarea termenului legal.

Aceasta a precizat că efectivele mobilizate pentru supravegherea secțiilor de votare în timpul nopții au predat, în această dimineață, sediile către președinții birourilor electorale, cu sigiliile intacte.

Pe durata nopții nu s-au înregistrat incidente care să afecteze securitatea locațiilor în care sunt amplasate urnele.

MAI a reamintit regulile pentru desfășurarea procesului de vot

Purtătorul de cuvânt a MAI a subliniat că președinții birourilor electorale ale secțiilor de vot au obligația de a asigura buna desfășurare a procesului electoral, inclusiv în zona exterioară, pe o rază de 500 de metri. Nerespectarea dispozițiilor acestora privind ordinea publică reprezintă contravenție.

„Refuzul oricărei persoane de a se conforma dispozițiilor președintelui biroului electoral cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot și în împrejurimi constituie contravenție. Constituie, de asemenea, contravenție sfătuirea alegătorilor la sediul secțiilor de votare sau în perimetrul de 500 de metri să voteze sau să nu voteze un anumit candidat”, a declarat aceasta.

Votul, permis doar în localitatea de domiciliu sau reședință

La alegerile parțiale de duminică, cetățenii își pot exercita dreptul de vot doar în unitatea administrativ-teritorială de domiciliu sau reședință, exclusiv pe baza unui act de identitate valabil.

Dajbog a mai precizat că alegătorii care utilizează carte electronică de identitate nu sunt obligați să prezinte documente suplimentare pentru dovada domiciliului.

„Nu trebuie decât să prezinte documentul operatorului de calculator al biroului electoral pentru scanare și verificare prin intermediul Sistemului Informatic de Prevenire a Votului Ilegal, iar adresa se va afișa automat”, a explicat ea.

Odată cu digitalizarea procedurilor, pe cartea electronică de identitate nu se mai aplică autocolantul cu mențiunea „VOTAT”, a transmis MAI.

