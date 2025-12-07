Alegeri București 2025. Nicușor Dan votează azi înlocuitorul său la Primăria Capitalei

Bucureștenii își aleg astăzi noul primar general, după ce funcția a rămas vacantă în urma alegerii lui Nicușor Dan în poziția de președinte al României. Printre cei care vor merge la urne se numără chiar șeful statului, care a ocupat anterior fotoliul de edil al Capitalei. Nicușor Dan este așteptat la secția de vot deschisă la Școala Gimnazială nr. 130 „Luceafărul” din Sectorul 5, începând cu ora 09:00.

Vizita lui are loc la doar o zi după ce, în perimetrul unității de învățământ, autoritățile au intervenit în urma unei sesizări privind un posibil miros de gaz.

Știre în curs de actualizare.

Editor : A.D.