Alegeri București 2025. Președintele Nicușor Dan: „De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine"

nicușor dan
Nicușor Dan, președintele României. Inquam Photos / George Călin
Nicușor Dan: „Coaliția va rezista acestor alegeri” Mesaj pentru bucureșteni: „Ieșiți la vot!”

Președintele României, Nicușor Dan, a votat duminică dimineață la alegerile pentru Primăria Capitalei. Șeful statului a ajuns la secția de votare de la Școala „Luceafărul” din Sectorul 5 la ora 09:15, fiind însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Acesta le-a transmis jurnaliștilor, la ieșirea de la urne, că a votat pentru un candidat „care nu se apropie de zona de corupție și de mafia imobiliară”, subliniind că miza locală are și o încărcătură simbolică pentru direcția în care se îndreaptă politica națională.

„E important ca primarul care va fi ales să aibă în spate cât mai multe voturi pentru legitimitate. Ca de obicei, am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred eu că ne definesc și pentru că e un oraș pe care îl cunosc de foarte mult timp și pentru care am militat, cunoscând tentațiile de la Primăria Capitalei. Am votat pentru cineva de care sunt sigur că nu se apropie de zona de corupție și de mafia imobiliară care e extrem de tentantă la Primăria Capitalei”, a declarat președintele.

Nicușor Dan: „Coaliția va rezista acestor alegeri”

Președintele s-a arătat convins că rezultatul scrutinului din Capitală nu va afecta funcționarea coaliției de guvernare.

„Sunt niște alegeri simbolice, care dau o direcție pe politica națională, dar nu mai mult de-atât. Coaliția nu are niciun motiv să nu funcționeze din cauza asta. Sunt absolut convins că va funcționa indiferent de rezultat”, a explicat Nicușor Dan.

Într-o notă ironică, întrebat de ce partenera sa nu a votat, șeful statului a răspuns zâmbind că „rămân datori cu un răspuns”, precizând totodată că „nu există probleme în familia noastră”.

Nicușor Dan a precizat că, pentru prima dată după mult timp, nu a votat pentru propria candidatură: „De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine.”

Mesaj pentru bucureșteni: „Ieșiți la vot!”

Președintele a făcut și un apel către cetățeni, îndemnându-i să participe la procesul electoral pentru a legitima viitorul primar al Capitalei.

„Vreau să îi invit pe bucureșteni să iasă la vot, e un proces democratic. E important ca primarul care va fi ales să aibă în spate un număr cât mai mare de voturi.”

Secțiile de votare rămân deschise pe parcursul întregii zile, iar autoritățile se așteaptă la o prezență crescută având în vedere miza politică și administrativă a scrutinului.

