Ciprian Ciucu este, potrivit sondajelor exit-poll publicate la ora 21:00, clasat pe primul loc în cursa pentru Primăria Capitalei, la o distanță de 6% față de contracandidatul Daniel Băluță. Acesta a subliniat că va colabora cu partidele din coaliție, în special cele de centru dreapta, și a promis că va „munci” pentru a demonstra că merită să fie primarul Capitalei.

„Vreau ca în primul rând, în această campanie, să dau un mesaj de unitate pentru partidele din coaliția guvernamentală, în special pentru cele de centru dreapta, o să avem mult de muncă la PMB, o să avem multe proiecte de trecut și, așa cum am spus, vreau să fac din București proiectul vieții mele, nu pentru termen scurt, ci pentru termen lung”, a transmis Ciprian Ciucu.

Acesta le-a mulțumit premierului Ilie Bolojan, colegilor din PNL și celor care l-au susținut în timpul campaniei: Dragoș Pîslaru (și reprezentanților REPER), Ludovic Orban (și reprezentanților Forța Dreptei) și Vlad Gheorghe.

„A fost o campanie grea, o campanie în care m-am concentrat pentru a transmite mesaje eminamente pozitive despre realizările mele ca primar, despre viziunea și proiectele pe care le-am propus bucureștenilor (...) Fac un apel pentru cei din secții să fie foarte atenți la numărătoarea voturilor”, a mai spus candidatul PNL.

Ciprian Ciucu a mai subliniat că se simte „mult mai bine pregătit” decât în anul 2020, când a câștigat primul mandat de primar al Sectorului 6.

„Îmi găsesc cu greu cuvintele, până la urmă mi-am dorit foarte mult să fiu primarul Bucureștiului. E mai bine că am început ca primar de sector, pentru că mă simt mult mai bine pregătit decât eram în urmă cu 6 ani. Visul meu se întâmplă, îl trăiesc. E vorba de un vot care nu îți oferă legitimitate și autoritate și va trebui să muncesc să le demonstrez celor care nu m-au votat că merit să fiu primarul Bucureștiului”, a mai declarat Ciucu.

