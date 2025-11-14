Anca Alexandrescu, candidată independentă la Primăria Capitalei, și-a depus vineri oficial candidatura. Ea este susținută de AUR în acest demers.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea Deschide galeria foto

George Simion, liderul AUR, a declarat că Anca Alexandrescu mai este susținută și de PNȚCD și alte formațiuni politice. Potrivit acestuia, programul AUR pentru București a fost redactact de deputatul Mihai Enache, senatorul Petrișor Peiu și europarlamentarul Gheorghe Piperea.

„Partidul AUR, împreună cu PNȚCD și cu alte formațiuni politice au făcut ceea ce este corect, ceea ce este drept și au ales să nu divizeze votul la București și să susțină cel mai puternic candidat cu șanse din partea mișcării poporului român. Am format o alianță opusă alianței care este la guvernare. Alianța de la guvernare are trei candidați. Îi știți cu toții, sunt candidații pro-guvernamentali. Noi suntem alianța poporului român și respectând toate reglementările legale, noi ca formațiune politică, împreună cu celelalte formațiuni politice, o susținem pe doamna Anca Alexandrescu.

Într-adevăr, două săptămâni de campanie sunt foarte puțin pentru un oraș ca București. Problemele sunt multe. Suntem bucuroși, noi ca formațiune politică, pentru că programul AUR pentru București, redactat de colegul meu Mihai Enache, de domnul Petrișor Peiu, de domnul Gheorghe Piperea și alți specialiști împreună cu oameni independenți, a fost asumat de candidatul Anca Alexandrescu. Pentru noi, e o chestiune de onoare faptul că suntem aici, faptul că participăm în mod activ la această campanie.

Foarte mulți au încercat să sugereze diferite chestiuni, că nu ne-am implicat total, că sunt blocaje. Multora nu le miroase bine atunci când românii se unesc. Noi știm din bătrâni că unirea face puterea și de aceea credem în acest principiu al unirii forțelor. Și de aceea există atâta îngrijorare cu privire la candidatul suveraniștilor, care crește”, a afirmat George Simion la depunerea candidaturii Ancăi Alexandrescu.

Citește și: Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu

Editor : Alexandru Costea