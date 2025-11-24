Live TV

Alegeri locale 2025. BEM a luat act de renunţarea la candidatură a lui Makaveli. În cursa pentru București mai sunt 17 candidaţi

Data publicării:
Secție de vot pentru alegerile locale și europarlamentare în București
Alegeri locale. Foto: INQUAM Photos / George Călin

Biroul Electoral Municipal a luat act de renunţarea lui Virgil-Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, la candidatura independentă la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie.

Potrivit BEM, la data de 21 noiembrie, a fost depusă la Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42 constituit pentru alegerile locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti din 7 decembrie cererea de renunţare la candidatură a lui Virgil-Alexandru Zidaru.

Potrivit dispoziţiilor legii, candidaţii pot renunţa la candidatură până la data rămânerii definitive a candidaturilor. În acest scop, aceştia depun la biroul electoral de circumscripţie o declaraţie de renunţare, semnată şi datată.

Data limită de renunţare la candidatură era 23 noiembrie.

„'Din analiza declaraţiei de renunţare la candidatură se constată că aceasta respectă condiţiile de fond şi de formă prevăzute de cadrul normativ”, se arată în decizia BEM.

Alexandru Zidaru (Makaveli) anunţase vineri că se retrage din competiţia electorală şi o va susţine pe Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei.

Influencerul s-a înscris în cursă drept candidat independent și a beneficiat de susținerea Dianei Șoșoacă și a partidului acesteia, SOS România.

„Astăzi, de ziua mea, am hotărât să fac un cadou bucureștenilor. (...) Îmi anunț retragerea candidaturii în favoarea doamnei Anca Alexandrescu”, a anunțat vineri Makaveli.

Din 23 noiembrie, candidaturile pentru Primăria Capitalei au rămas definitive.

Astfel, în cursa pentru funcţia de primar general se află 17 candidaţi.

  • Cătălin Drulă (USR)
  • Ciprian Ciucu (PNL)
  • Anca Alexandrescu (candidat independent propus de Alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti”)
  • George Burcea (Partidul Oamenilor Tineri)
  • Daniel Băluţă (PSD)
  • Ana Maria Ciceală (Partidul Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate)
  • Rareş Lazăr (Partidul România în Acţiune)
  • Oana Creţu (Partidul Social Democrat Unit)
  • Vlad Gheorghe (independent)
  • Eugen Orlando Teodorovici (independent)
  • Gheorghe Macovei (Partidul România Mare)
  • Gheorghe Neţoiu (independent)
  • Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache)
  • Mihai Ioan Lasca (Partidul Patrioţii Poporului Român)
  • Angela Negrotă (independent)
  • Dănuţ Angelo Trifu (independent)
  • Constantin-Titian Filip (independent).

Luni, urmează să se stabilească, prin tragere la sorţi, numărul de ordine de pe buletinele de vot.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
G20 summit in South Africa
1
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
2
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
3
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Ursula von der Leyen
4
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
5
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
Cum se simte MM Stoica, după 160 de ore în care nu a mâncat
Digi Sport
Cum se simte MM Stoica, după 160 de ore în care nu a mâncat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
primaria capitalei
Edilii pe care i-a avut Capitala de la Revoluție încoace. Cine se luptă să devină al 17-lea primar al Bucureștiului
ciprian ciucu
Alegeri locale 2025. Cine este Ciprian Ciucu, susținut de PNL: de la Sectorul 6 vrea la Primăria Generală
Daniel Băluță.
Alegeri locale 2025. Cine este Daniel Băluță, susținut de PSD în locul Gabrielei Firea în București
burcea (1)
Alegeri locale 2025. Cine este George Burcea, actorul susținut de POT, care și-a anunțat candidatura pentru București de la New York
Vlad Gheorghe.
Alegeri locale 2025. Cine este Vlad Gheorghe, fost europarlamentar, care și-ar fi dorit sprijinul lui Nicușor Dan la Primăria Generală
Recomandările redacţiei
Volodimir Zelenski portret
SUA şi Ucraina spun că au elaborat o „nouă versiune” a planului de...
Eurofighter Typhoon ale italiei, in zbor
MApN: Atacuri rusești în Ucraina, în apropierea graniţei cu România...
marius lazurca digi24
Consilierul prezidențial Marius Lazurca, interviu la Digi24. Cum va...
CSAT
CSAT se reunește astăzi. Strategia Naţională de Apărare şi prevenirea...
Ultimele știri
Autentificarea fără parolă ia amploare: companiile renunță la ele pe fondul creșterii amenințărilor cibernetice (studiu)
Mergea periodic la controale medicale. Cum i s-a schimbat viața unei femei
(P) Vârstele și afecțiunile lor oculare. Ce putem face pentru o vedere sănătoasă din copilărie până la vârsta a treia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 24–30 noiembrie 2025. Se termină în sfârșit retrogradările! Saturn și Mercur aduc schimbări pentru...
Cancan
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
Fanatik.ro
Invazie în „alb-roșu“ pe Ion Oblemenco! Suporterii lui Mainz vin într-un număr impresionant în Bănie pentru...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
FCSB, la fel ca Liverpool! Comparația spumoasă a lui Mihai Stoica și marile probleme cu care se confruntă...
Adevărul
Cele 28 de puncte ale planului european de pace pentru Ucraina. Cum va fi reintegrată Rusia în economia...
Playtech
Cât te costă să încălzești o garsonieră în decembrie 2025 cu centrală pe gaz vs. electrică
Digi FM
Cine este tânăra care a obținut locul 1 pe țară la Rezidențiat – Medicină Dentară: „Parcă visez”
Digi Sport
Au apărut imaginile! Gigi Becali i-a plătit biletele și a ”adus-o” în România: a rezolvat problema de la FCSB
Pro FM
Ariadna Romero, partenera lui Julio Iglesias Jr., imagini rare cu fiul ei de opt ani. Fanii au reacționat...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
O fetiţă de un an a unei familii de români, la un pas să fie răpită în Italia. Agresorul l-a lovit pe tată şi...
Newsweek
Ministerul muncii: 2.200.000 pensii nu cresc în următoarele 14 luni. Care pensionari vor lua, totuși, 800 lei?
Digi FM
Tânără de 24 de ani, mușcată de ploșnițe într-un tren București–Sighet: „Uitați-vă la poze, sunt peste tot!”
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arăta Jodie Foster în tinerețe și care e numele ei real. Imagini de arhivă cu una dintre cele mai...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu