Alegeri locale 2025. BEM a luat act de renunţarea la candidatură a lui Makaveli. În cursa pentru București mai sunt 17 candidaţi

Biroul Electoral Municipal a luat act de renunţarea lui Virgil-Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, la candidatura independentă la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie.

Potrivit BEM, la data de 21 noiembrie, a fost depusă la Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42 constituit pentru alegerile locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti din 7 decembrie cererea de renunţare la candidatură a lui Virgil-Alexandru Zidaru.

Potrivit dispoziţiilor legii, candidaţii pot renunţa la candidatură până la data rămânerii definitive a candidaturilor. În acest scop, aceştia depun la biroul electoral de circumscripţie o declaraţie de renunţare, semnată şi datată.

Data limită de renunţare la candidatură era 23 noiembrie.

„'Din analiza declaraţiei de renunţare la candidatură se constată că aceasta respectă condiţiile de fond şi de formă prevăzute de cadrul normativ”, se arată în decizia BEM.

Alexandru Zidaru (Makaveli) anunţase vineri că se retrage din competiţia electorală şi o va susţine pe Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei.

Influencerul s-a înscris în cursă drept candidat independent și a beneficiat de susținerea Dianei Șoșoacă și a partidului acesteia, SOS România.

„Astăzi, de ziua mea, am hotărât să fac un cadou bucureștenilor. (...) Îmi anunț retragerea candidaturii în favoarea doamnei Anca Alexandrescu”, a anunțat vineri Makaveli.

Din 23 noiembrie, candidaturile pentru Primăria Capitalei au rămas definitive.

Astfel, în cursa pentru funcţia de primar general se află 17 candidaţi.

Cătălin Drulă (USR)

Ciprian Ciucu (PNL)

Anca Alexandrescu (candidat independent propus de Alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti”)

George Burcea (Partidul Oamenilor Tineri)

Daniel Băluţă (PSD)

Ana Maria Ciceală (Partidul Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate)

Rareş Lazăr (Partidul România în Acţiune)

Oana Creţu (Partidul Social Democrat Unit)

Vlad Gheorghe (independent)

Eugen Orlando Teodorovici (independent)

Gheorghe Macovei (Partidul România Mare)

Gheorghe Neţoiu (independent)

Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache)

Mihai Ioan Lasca (Partidul Patrioţii Poporului Român)

Angela Negrotă (independent)

Dănuţ Angelo Trifu (independent)

Constantin-Titian Filip (independent).

Luni, urmează să se stabilească, prin tragere la sorţi, numărul de ordine de pe buletinele de vot.

