Live TV

Alegeri locale 2025: BEM a respins trei candidaturi pentru Primăria Capitalei. Cine rămâne în cursă

Data publicării:
alegeri locale stampila votat
Alegeri locale. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti a respins trei candidaturi depuse pentru alegerile locale din 7 decembrie, pentru Primăria Capitalei. Este vorba de independenţii Dumitrică Stan, ASR Marcu Maria şi Popescu Dan Cristian. În cursa pentru funcția de primar general rămân 18 candidați.

Astfel, au fost admise candidaturile lui Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluţă (PSD), George Burcea (POT), Anca Alexandrescu, din partea Alianţei electorale ”Dreptate pentru Bucureşti”, Virgil Alexandru Zidaru ( independent), Trifu Dănuţ Angelo (independent) Gheorghe Neţoiu (independent), Eugen Teodorovici (independent) Lasca Mihai Ioan (PPR), Vlad Gheorghe (independent) Ana Maria Cicleală (SENS), Oana Creţu (PSDU) Rareş Lazăr (România în acţiune) Angela Negrotă (independent), Florea Liviu Gheorghe (PNT-MM), Gheorghe Macovei (PRM) şi Constantin Titian Filip (independent).

Lista candidaților va rămâne definitivă după epuizarea tuturor căilor de atac.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bani-lei
1
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
Jandarmi bun
4
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Campioana de 1,87 m și 96 kg a luat decizia fără să ezite, după ”avalanșa” de insulte: ”XXL”
Digi Sport
Campioana de 1,87 m și 96 kg a luat decizia fără să ezite, după ”avalanșa” de insulte: ”XXL”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sistem de lansare al rachetelor ATACMS
Ucraina confirmă că a lovit Rusia cu rachete americane ATACMS, după...
ID325722_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ludovic Orban spune că a fost dat afară de Nicușor Dan pentru „un...
3 Grupul de nivel inalt in domeniul apararii Romania-SUA - foto Laurentiu Turoi.jpg
Reuniune în domeniul apărării. MAPN: SUA vor continua să sprijine...
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Tensiuni în Coaliție privind tăierea cu 10% a salariilor din...
Ultimele știri
Atac terorist în Cisiordania: un mort și trei răniți. Atacatorii, uciși de armata israeliană
Spania anunţă un nou ajutor militar de 615 milioane de dolari pentru Ucraina. Sanchez: „Lupta voastră este lupta noastră”
Trump, prins în corzi chiar în Biroul Oval: „Nu trebuie să-l puneţi într-o situaţie stânjenitoare pe oaspetele nostru”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
primaria capitalei
Biroul Electoral București a primit 20 de candidaturi pentru Primăria Capitalei. Câte au fost admise
stampila de vot si cerneala
Alegeri locale 2025. Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare vor fi desemnaţi marţi prin tragere la sorţi
catalin drula nicusor dan
Nicuşor Dan, despre alegerile Primăria Capitalei: „Am un favorit. E o cursă în patru, fiecare poate câştiga”
traian basescu in studioul digi24
Alegeri locale 2025. Traian Băsescu: Bucureștenii au pe cine alege. Dacă vor alege prost, e problema lor
o mână care bagă un vot în urnă. imagine cu caracter ilustrativ
Alegeri București 2025. BEM a admis 6 candidaturi. Băluță, Ciucu, Drulă și Anca Alexandrescu sunt printre cei validați
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
Patru noi turiști cazați în hotelul groazei din Istanbul au ajuns la spital! Ce simptome grave au. Poliția...
Fanatik.ro
Ce se află, de fapt, în spatele raportului BNR. Avertisment dur pentru români: taxe până la 300%, impozite...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea a dat lovitura la final de an! Premiul fabulos pe care sportiva ar putea să îl primească
Adevărul
Makaveli, la Interviurile Adevărul. De la live-uri pe Tik Tok la dorința de a deveni primar. „Domnul...
Playtech
Cu cât se măresc taxele şi impozitele de la 1 ianuarie 2026: lista actualizată a majorărilor
Digi FM
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la...
masina politie lumini noapte seara
Urmărire ca în filme la Suceava: un șofer a ignorat focurile de avertisment ale polițiștilor și a fugit...
Pro FM
Keith Urban, declarații după despărțirea de Nicole Kidman. Ce mărturisiri a făcut după ce a recunocut că se...
Film Now
Cei mai bogați actori din universul Marvel. Starul care conduce detașat clasamentul
Adevarul
Pachetul 2 de austeritate vine cu noutăți: datornicii la stat nu vor mai putea cumpăra mașini sau case, iar...
Newsweek
Guvernul, anunț despre pensiile militare. Crește vârsta de pensionare, pensia - înghețată. Probleme la salarii
Digi FM
Când se deschide Târgul de Crăciun București în 2025. Cel mai mare va fi în Piata Constituției
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Momentul când un urs apare pe un patinoar, deschis recent pentru localnici: „A vrut să-l încerce pentru noi”...
Film Now
Femeile superbe cu care s-a iubit Leonardo DiCaprio. De ce a fost acuzat că are o "obsesie" pentru iubite cu...
UTV
Ilona Brezoianu a născut. Actrița și soțul ei, Andrei, au un băiețel perfect sănătos