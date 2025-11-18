Alegeri locale 2025: BEM a respins trei candidaturi pentru Primăria Capitalei. Cine rămâne în cursă

Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti a respins trei candidaturi depuse pentru alegerile locale din 7 decembrie, pentru Primăria Capitalei. Este vorba de independenţii Dumitrică Stan, ASR Marcu Maria şi Popescu Dan Cristian. În cursa pentru funcția de primar general rămân 18 candidați.

Astfel, au fost admise candidaturile lui Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluţă (PSD), George Burcea (POT), Anca Alexandrescu, din partea Alianţei electorale ”Dreptate pentru Bucureşti”, Virgil Alexandru Zidaru ( independent), Trifu Dănuţ Angelo (independent) Gheorghe Neţoiu (independent), Eugen Teodorovici (independent) Lasca Mihai Ioan (PPR), Vlad Gheorghe (independent) Ana Maria Cicleală (SENS), Oana Creţu (PSDU) Rareş Lazăr (România în acţiune) Angela Negrotă (independent), Florea Liviu Gheorghe (PNT-MM), Gheorghe Macovei (PRM) şi Constantin Titian Filip (independent).

Lista candidaților va rămâne definitivă după epuizarea tuturor căilor de atac.

Editor : M.B.