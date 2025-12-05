Live TV

Alegeri locale 2025: Bucureștenii fără acte valabile pot obține documente cu prioritate înainte de votul pentru Primarul General

Data publicării:
Carte de identitate provizorie pentru alegerile locale parțiale. Foto Getty Images
Carte de identitate provizorie pentru alegerile locale parțiale. Foto Getty Images
Din articol
Carte de identitate provizorie (CIP) pentru a vota la alegerile locale parțiale

Pentru a se asigura că toți bucureștenii își pot exercita dreptul de vot la alegerile locale parțiale pentru Primarul General, programate pe 7 decembrie 2025, Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală de Evidență a Persoanelor, coordonează activitatea serviciilor publice comunitare ale sectoarelor 1 - 6 și facilitează eliberarea cu prioritate a actelor de identitate pentru persoanele care nu dețin unul sau au documente expirate ori deteriorate.

În vederea asigurării exercitării dreptului de vot la alegerile locale parțiale pentru Primarul General Capitalei din data de 07.12.2025, Primăria Municipiului București îndrumă și coordonează activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor ale sectoarelor 1 - 6 și asigură condițiile optime necesare desfășurării procesului electoral, venind în sprijinul cetățenilor municipiului București, prin preluarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate, cu prioritate, persoanelor care nu dețin sau sunt în posesia unui act de identitate deteriorat ori expirat.

Carte de identitate provizorie (CIP) pentru a vota la alegerile locale parțiale

Întrucât actele de identitate nu pot fi personalizate în aceeași zi, se aplică dispozițiile Art. 20 alin. (1) lit. d) și alin. (2) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sens în care la depunerea cererii și a documentelor necesare emiterii actelor de identitate, la cererea cetățeanului, se eliberează Carte de Identitate Provizorie cu valabilitate de 45 de zile.

În vederea eliberării cărții de identitate provizorii, cetățenii trebuie să prezinte 2 fotografii tip ¾ cu bandă albă de 7 mm în partea de jos a acestora, respectiv, documentul cu care face dovada achitării contravalorii acestuia.

Serviciile Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor ale Municipilui București asigură un program de lucru cu publicul, în intervalul orar, astfel:

  • 08.00 -16.00, în data de 06.12.2025;
  • 07.00 - 21.00, în data de 07.12.2025.

Locațiile Serviciilor Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor ale Municipiului București

  • Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, prin Serviciul 1 de evidență a persoanelor - Piața Amzei nr. 13 și Serviciul 2 de evidență a persoanelor - P-ța Mureș nr. 18-24;
  • Direcția Publică de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Sector 2, prin Serviciul Evidență Persoane - str.Ziduri Moși nr. 23 (incinta Mall Veranda);
  • Direcția Generală de Evidența Persoanelor Sector 3, prin Serviciul de Evidență Persoane nr.1 -str. Matei Basarab nr. 32 și Serviciile de Evidență Persoane 2 și 3 - Str. Nerva Traian nr. 1, tronson II, bl. K6;
  • Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4, prin Serviciul nr. 1- B-dul Metalurgiei nr. 12-18, etaj 1 - Centrul Comercial Grand Arena și Serviciul nr. 2 - str. Străduinței nr. 1;
  • Direcția Generală de Evidență a Persoanelor - Municipiul București, prin ghișeul de relații cu publicul din str. Bibescu Vodă, nr.1, sector 4.
  • Direcția Generală de Evidența Persoanelor Sector 5, prin Serviciul Evidența Populație - str. George Coșbuc, nr. 36-38, sector 5;
  • Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6, prin Serviciul Evidența Persoanelor nr. 1 - Drumul Taberei nr.18 (Orizont) și Serviciul Evidența Persoanelor nr. 2- B-dul Iuliu Maniu nr. 19 (Centrul Comercial Supernova Lujerului);

Cetățenii au posibilitatea achitării contravalorii actelor de identitate, astfel:

  • Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 - on-line, pe site-ul Ghișeul.ro, transfer bancar/ Internet Banking, stații de plată SelfPay, Bănci, Oficii Poștale;
  • Direcția Publică de Evidentă Persoane și Stare Civilă Sector 2 - prin SMS, apelând numărul scurt 7530, cu textul S2CI1 pentru CIP urmat de CNP; la oficiile poştale, Bănci, stații de plată SelfPay;
  • Direcția Publică de Evidentă Persoane și Stare Civilă Sector 3 -  online, pe site-ul Ghiseul.ro, la ghişeele serviciilor de evidenţă a persoanelor sector 3, Băncii, stații de plată SelfPay.
  • Direcția Publică de Evidentă Persoane și Stare Civilă Sector 4 - on-line pe site-ul propriu (www.deps4.ro), automatele SelfPay, la oficiile poştale și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, Bancă.
  • Direcția Publică de Evidentă Persoane și Stare Civilă Sector 5 - prin SMS, apelând numărul scurt 7530, la oficiile poştale, la bancă, la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 5.
  • Direcția Locală de Evidentă a Persoanelor Sector 6 - la orice automat din rețeaua națională SelfPay, bancă.
  • Direcția Generală de Evidență a Persoanelor - Municipiul București - la ghișeul de relații cu publicul, bancă, stații de plată SelfPay.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
1
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
isw
2
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot
3
Belgia își menține poziția și îndeamnă Europa să renunțe la împrumutul pentru Ucraina din...
Băuturi dulci, alimente ultraprocesate
4
San Francisco a dat în judecată Coca-Cola și alte zece corporații: „Au luat alimentele și...
Arrow 3 Germania
5
Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow...
E gata! Simeone i-a dat "lovitura de grație" lui Horațiu Moldovan
Digi Sport
E gata! Simeone i-a dat "lovitura de grație" lui Horațiu Moldovan
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Unde se votează la alegerile locale parțiale. Foto Getty Images
Alegeri locale 2025: Cum se votează pentru primăria Capitalei dacă nu ești în București în ziua scrutinului
VERIFICARI SINTESTI GARDA DE MEDIU inq ganea (4)
Garda de Mediu a dat amenzi uriașe în București şi Ilfov pentru poluarea aerului. A fost sancționată și Primăria Capitalei
Ce ce documente poți vota la alegerile locale parțiale. Foto Getty Images
Alegeri locale 2025: Documentele necesare pentru a vota pe 7 decembrie
Cum afli secția de votare unde ești arondat. Foto Getty Images
Alegeri locale 2025: Cum afli secția unde ești arondat pentru a vota primarul general al Capitalei
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
Ordine schimbată între primii trei clasați în ultimul sondaj pentru alegerile de la Primăria Capitalei
Recomandările redacţiei
Digi 24_2025_12_04_20_41_16
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top...
oameni la targul de craciun din bucuresti
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. Meteorologii au actualizat...
mozambic
O companie franceză este acuzată că a plătit soldații care au...
diana buzoianu in birou
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă...
Ultimele știri
Avion de pasageri, în flăcări, înainte de decolare pe un aeroport din Brazilia
Un bărbat a fost înjunghiat mortal pe o stradă din Galați
Înalta Curte de Casație și Justiție decide astăzi dacă sesizează CCR în legătura cu legea privind pensiile magistraților
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din decembrie 2025 pentru fiecare zodie. Ultima lună a anului vine cu mișcări curajoase...
Cancan
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul...
Fanatik.ro
Barajul Paltinu, coșmarul lui Nicolae Ceaușescu. Incidentul uitat din 1984 care anunța dezastrul din 2025
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Ce șanse reale de calificare au FCSB, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova în optimile Cupei României...
Adevărul
Kadîrov amplifică amenințările venite de la Kremlin: „Așteptăm ordinul”. Liderul cecen promite o „foarte...
Playtech
Salariu minim diferențiat pe niveluri, în România. Cum vor influența vechimea și studiile venitul final
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"
Pro FM
Alina Eremia, de nerecunoscut cu părul scurt. Fanii nu au fost încântați de look-ul artistei: „Nu ți se...
Film Now
Gwyneth Paltrow admite că se simte „singură” în timpul sărbătorilor din cauza soțului ei, Brad Falchuk: „E un...
Adevarul
Scandal uriaș în familia Regelui Cioabă: fiul minor s-a logodit cu o fată de 14 ani. A cumpărat-o cu zece...
Newsweek
Casa de Pensii dă vești proaste pentru o categorie de pensionari. „În 90% din dosare banii sunt mai puțini”
Digi FM
Ordinea pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie 2025. 17 candidați, un...
Digi World
Ce este guturaiul, cea mai frecventă boală de sezon la copii. Care sunt semnalele de alarmă la care părinții...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Emma Heming, despre decizia dureroasă de a-l muta pe Bruce Willis într-o altă casă: „Dacă nu ești acolo 24/7...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă