Alegeri locale 2025: Bucureștenii fără acte valabile pot obține documente cu prioritate înainte de votul pentru Primarul General

Pentru a se asigura că toți bucureștenii își pot exercita dreptul de vot la alegerile locale parțiale pentru Primarul General, programate pe 7 decembrie 2025, Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală de Evidență a Persoanelor, coordonează activitatea serviciilor publice comunitare ale sectoarelor 1 - 6 și facilitează eliberarea cu prioritate a actelor de identitate pentru persoanele care nu dețin unul sau au documente expirate ori deteriorate.

Carte de identitate provizorie (CIP) pentru a vota la alegerile locale parțiale

Întrucât actele de identitate nu pot fi personalizate în aceeași zi, se aplică dispozițiile Art. 20 alin. (1) lit. d) și alin. (2) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sens în care la depunerea cererii și a documentelor necesare emiterii actelor de identitate, la cererea cetățeanului, se eliberează Carte de Identitate Provizorie cu valabilitate de 45 de zile.

În vederea eliberării cărții de identitate provizorii, cetățenii trebuie să prezinte 2 fotografii tip ¾ cu bandă albă de 7 mm în partea de jos a acestora, respectiv, documentul cu care face dovada achitării contravalorii acestuia.

Serviciile Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor ale Municipilui București asigură un program de lucru cu publicul, în intervalul orar, astfel:

08.00 -16.00, în data de 06.12.2025;

07.00 - 21.00, în data de 07.12.2025.

Locațiile Serviciilor Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor ale Municipiului București

Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 , prin Serviciul 1 de evidență a persoanelor - Piața Amzei nr. 13 și Serviciul 2 de evidență a persoanelor - P-ța Mureș nr. 18-24;

Direcția Generală de Evidența Persoanelor Sector 5 , prin Serviciul Evidența Populație - str. George Coșbuc, nr. 36-38, sector 5;

Cetățenii au posibilitatea achitării contravalorii actelor de identitate, astfel:

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 - on-line, pe site-ul Ghișeul.ro, transfer bancar/ Internet Banking, stații de plată SelfPay, Bănci, Oficii Poștale;

