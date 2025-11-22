Live TV

Alegeri locale 2025. Cine e Anca Alexandrescu, moderatoarea TV care i-a consiliat pe Năstase, Ponta, Dăncilă și Dragnea

Data publicării:
INSTANT_CANDIDATURA_ANCA_ALEXANDRESCU_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
O carieră legată de foști lideri PSD: Năstase, Ponta, Dragnea și Dăncilă

Anca Alexandrescu, cunoscută în ultimii ani pentru rolul de moderatoare TV și susținerea zonei suveraniste, inclusiv promovarea lui Călin Georgescu, candidează la alegerile locale din București în calitate de independentă susținută de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Cariera ei este legată, însă, de foștii lideri PSD Adrian Năstase, Victor Ponta, Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă, pe care i-a consiliat, pe rând, în sfera comunicării publice. 

„Eu sunt Anca și împreună o să câștigăm Bucureștiul. Eu sunt Anca și împreună o să le dăm lovitura de grație acolo unde îi doare cel mai tare, la statul paralel. La asta m-am priceput cel mai bine în ultimii 6 ani. Eu sunt Anca și voi pune Bucureștiul pe primul loc, acolo unde merită”, a declarat Anca Alexandrescu, atunci când AUR a decis oficial să o susțină în cursa pentru Primăria Capitalei.

Ultimele sondaje o dau pe al patrulea loc, la o distanță mică în spatele candidaților susținuți de partidele coaliției. 

Numele ei a fost legat recent de scandalul Nordis, după ce Recorder a arătat că, pe lângă avioanele private plătite pentru liderii PSD Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, un raport ANAF a scos la iveală că grupul anchetat de DIICOT a plătit o călătorie din 2023 și pentru Anca Alexandrescu (în valoare de 5.000 de euro).

„Eu mi-am plătit sejururile către Nordis Travel. Nu e treaba mea ce s-a întâmplat mai departe, eu nu am de unde să știu ce se întâmplă în contabilitatea unor firme. Singurul contact pe care l-am avut a fost cu Nordis Travel și am mai avut contact cu această firmă și ulterior, după ce și-a schimbat numele, pentru că am folosit-o pentru mai multe vacanțe”, a fost reacția Ancăi Alexandrescu. 

O carieră legată de foști lideri PSD: Năstase, Ponta, Dragnea și Dăncilă

Potrivit CV-ului personal, experiența profesională a Ancăi Alexandrescu se leagă de presă și politică, în special Partidul Social Democrat.

A intrat în presă în anul 1993, ca redactor la Evenimentul Zilei, Ziarul Ziua, Ziua USA și Ultimul Cuvânt, iar din 1996 a fost asociată PDSR (actualul PSD).

În 1996 a fost purtător de cuvânt PDSR pentru campania electorală din alegerile locale și directorul departamentului PDSR pentru monitorizarea presei în alegerile generale. 

Între 1997 și 2004, Anca Alexandrescu a avut poziții de conducere într-o agenție de monitorizare a presei și în redacția Ziua USA.

În 2004, însă, se alătură fostului premier Adrian Năstase, când devine consilier de stat pe probleme de comunicare, director de comunicare PSD în alegerile locale din acel an și director de comunicare pentru același Năstase, la alegerile prezidențiale.

În anul 2005, a fost consilieră pe probleme de comunicare a aceluiași Adrian Năstase, când acesta era președintele Camerei Deputaților. 

Pe Anca Alexandrescu o regăsim alături de Adrian Năstase și între 2007 și 2009, tot pe poziția de consilier pe probleme de comunicare al acestuia, când era președintele Consiliului Național al PSD.

În 2009 a fost director de comunicare în campania prezidențială a lui Sorin Oprescu, iar între 2009 și 2012 este tot consiliera lui Oprescu, dar la Primăria Capitalei.

I se alătura ulterior fostului premier PSD Victor Ponta, devenind consilier de stat pe probleme de comunicare până în 2013. Între 2013 și 2015 a fost secretar de stat la Cancelaria aceluiași premier Victor Ponta.

Între 2015 și 2016 a fost membră în Consiliul de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare, iar în 2016 era președinte al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Romarm. 

  • Între 2015 și 2016, Anca Alexandrescu încasa salarii din trei consilii de administrație: 13.000 de lei de la Romarm, 29.900 de lei de la IOR SA și 91.300 de lei de la Fondul Român de Contragarantare. 

Potrivit CV-ului personal, între 2016 și 2017 a lucrat ca director PR la KMG Rompetrol, dar s-a întors în politică.

În 2017 i-a fost consilieră președintelui Camerei Deputaților de atunci, fostul lider PSD Liviu Dragnea, iar în 2018 i-a fost consilieră fostei prim-ministre Viorica Dăncilă.

La capitolul studii, Anca Alexandrescu a absolvit liceul Zoia Kosmodenianskaia (actuala Școala Centrală) în anul 1991, iar ulterior, în 1995, a absolvit Școala Superioară de Jurnalistică (prima facultate particulară specializată pe presă, înființată după Revoluție cu sprijinul Fundației Soros).

Are un master în comunicare politică și marketing electoral, obținut în anul 2002 la SNSPA București, și susține că a mai absolvit un curs de campanie electorală în Washington, în 2003. 

Anca Alexandrescu nu are o declarație de avere publicată recent.

Editor : M.G.

