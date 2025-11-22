Alegeri locale 2025. Cine este Gigi Nețoiu, afaceristul care a trecut prin fotbal, politică și Securitate

Gigi Nețoiu candidează în calitate de independent la Primăria Capitalei. Omul de afaceri, care recunoaște în interviuri că e fost ofițer de securitate, este cunoscut în principal pentru implicarea în fotbal, care i-a adus și o condamnare definitivă la închisoare în dosarul „Transferurilor”.

Gigi Nețoiu a fost acționar al echipelor de fotbal Rocar București, FC Dinamo București, Universitatea Craiova sau FC Voluntari.

Nețoiu a fost și implicat în politică, fiind în trecut membru al PSD, UNPR (condus de Gabriel Oprea) și PP-DD (partidul lui Dan Diaconescu), care l-a propulsat și în Parlament, în legislatura 2012-2016.

El a și recunoscut că, înainte de 1989, a fost ofițer al Securității.

„Era în 1985, eu ieşisem ofiţer de informaţii şi lucram la Serviciul 510, ce aparţinea de Direcţia a 5-a (...) Eu eram tânăr ofiţer atunci şi aveam în subordine cam 150 de subofiţeri”, a spus Gigi Nețoiu, într-un interviu pentru Fanatik.

În martie 2014, Gigi Nețoiu a fost condamnat la trei ani și patru luni de închisoare în Dosarul Transferurilor, dar a fost eliberat condiționat un an mai târziu, în anul 2015.

El este prezentat în presa sportivă drept „milionar”. Gigi Nețoiu nu are o declarație de avere publicată recent.

