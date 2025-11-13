Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, şi-a depus joi dimineață dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal.

Alături de Ciprian Ciucu, la depunerea candidaturii s-a aflat şi premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL.

Ciprian Ciucu a declarat că experiența pe care a acumulat-o ca primar de sector îi va da un avantaj.

„Știu exact ce este de făcut în orașul nostru”, a spus Ciucu.

El a anunțat că are planuri pentru 6 ani și jumătate, dând de înțeles că va candida pentru un nou mandat în 2028, dacă va câștiga alegerile din decembrie.

„Propun bucureștenilor un parteneriat pentru 6 ani și jumătate, nu doar pentru această jumătate de mandat care a mai rămas”, a spus Ciucu, adăugând că unele proiecte au nevoie de mai mulți ani ăentru a fi implementate.

Pe 4 noiembrie, Biroul Politic Naţional al PNL a validat, în unanimitate, candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală, la propunerea organizaţiei de Bucureşti.

Ciprian Ciucu îşi propune să le ofere bucureştenilor o administraţie modernă, eficientă şi orientată spre soluţii concrete pentru dezvoltarea Capitalei, preciza, la acea dată, PNL.

Editor : Bogdan Păcurar