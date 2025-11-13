Live TV

Video Alegeri locale 2025. Ciprian Ciucu şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. El are planuri pentru 6 ani și jumătate

Data actualizării: Data publicării:
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, şi-a depus joi dimineață dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal.

Alături de Ciprian Ciucu, la depunerea candidaturii s-a aflat şi premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL.

Ciprian Ciucu a declarat că experiența pe care a acumulat-o ca primar de sector îi va da un avantaj.

„Știu exact ce este de făcut în orașul nostru”, a spus Ciucu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a anunțat că are planuri pentru 6 ani și jumătate, dând de înțeles că va candida pentru un nou mandat în 2028, dacă va câștiga alegerile din decembrie.

„Propun bucureștenilor un parteneriat pentru 6 ani și jumătate, nu doar pentru această jumătate de mandat care a mai rămas”, a spus Ciucu, adăugând că unele proiecte au nevoie de mai mulți ani ăentru a fi implementate. 

Pe 4 noiembrie, Biroul Politic Naţional al PNL a validat, în unanimitate, candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală, la propunerea organizaţiei de Bucureşti.

Ciprian Ciucu îşi propune să le ofere bucureştenilor o administraţie modernă, eficientă şi orientată spre soluţii concrete pentru dezvoltarea Capitalei, preciza, la acea dată, PNL.

Citește și: Alegeri locale 2025. Cătălin Drulă și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei

Editor : Bogdan Păcurar

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
1
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
sediul Curtea Europeană de Justiție
2
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea...
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
3
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea...
bile de la loto
4
Cine este bărbatul care a câștigat peste 9,6 milioane de euro la Loto 6/49, al doilea cel...
Femeie arestată
5
Bistrița Năsăud: O femeie cumpăra de la farmacie creme cu clorură de mercur și le vindea...
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce a urmat
Digi Sport
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce a urmat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
justitie, ciocanel
Culisele negocierilor de la Cotroceni privind pensiile speciale. De...
cismigiu parc soare meteo toamna apus
Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade...
Douăzeci de persoane, inclusiv angajați, au ieşit din clădire.
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș: 3 persoane...
Trump Meets Rutte of NATO in the Oval Office
Avertismentul lui Marco Rubio după incursiunile dronelor rusești în...
Ultimele știri
Motivul pentru care în unele magazine se găsesc tot mai puține ouă: Fermierii le exportă pentru că primesc bani mai mulți
Marketing model Trump. Președintele american a pulverizat pe președintele sirian parfumul care-i poartă numele: „E cel mai bun”
Protest în industria de apărare, aeronautică și navală. Ce îi nemulțumește pe angajați
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu daniel baluta congres psd
Pe cine vede PSD principal contracandidat al lui Daniel Băluță la București. Sorin Grindeanu: „E o bătălie aproape în patru”
dominic fritz ciprian ciucu
Dominic Fritz îl acuză pe Ciprian Ciucu că a făcut „blat deschis” cu PSD în 2024. Stroe (PNL): Scopul lui e de a fura voturi de dreapta
copil autism gradinita joaca
Proiect în Parlament: consiliere psihologică gratuită pentru familiile copiilor cu autism sau cu sindromul Down
Drula candidatura INSTANT_CANDIDATURA_DRULA_PMB_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alegeri locale 2025. Cătălin Drulă și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
Cursa pentru Primăria București, strânsă: diferențe de doar câteva procente între principalii candidați (sondaj)
Partenerii noștri
Pe Roz
A pierdut toți banii primiți ca dar chiar în noaptea nunții și și-a distrus căsnicia din cauza unui viciu...
Cancan
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
Fanatik.ro
Un fan al Stelei, discuție fabuloasă cu Radu Petrescu și Marcel Bîrsan în avion. Ce le-a zis despre...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
FIFA a anunțat cât costă un loc de parcare la Cupa Mondială 2026, în SUA. Un bilet la turneul final din Qatar...
Adevărul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul...
Playtech
Oraşele din România în care va ninge chiar înainte de Crăciun. De mulţi ani nu a mai fost zăpadă
Digi FM
Ada Galeș, despre forma rară de cancer care i-a pus vocea în pericol: M-a ajutat faptul că...
Digi Sport
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Pro FM
Dolly Parton, noi declarații după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate: „Nu am timp să îmbătrânesc!”
Film Now
„Predator: Badlands” stabileşte un record al francizei. Ce încasări a avut la debutul în box office-ul...
Adevarul
Care este călcâiul lui Ahile al NATO: țările baltice sau România/Bulgaria? Răspunsul neașteptat al unui...
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii 275 lei la pensie într-un an? Medicamentele cu 5% mai scumpe. Uleiul, pâinea cu 10%
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Actorii din „Now You See Me”, impresionați să lucreze cu Morgan Freeman: „E o adevărată legendă!” Cum se...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...