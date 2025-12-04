Alegeri locale 2025: Cum afli pe ce listă electorală ești înscris pentru a vota primarul Capitalei

Pe 7 decembrie 2025, bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege primarul general, într-un scrutin parțial desfășurat după reguli procedurale bine stabilite. Exercitarea votului se poate face doar la secția la care ești arondat, în funcție de adresa declarată în actele oficiale: domiciliul sau, după caz, reședința, cu condiția ca aceasta din urmă să fi fost înregistrată cu cel puțin șase luni înaintea alegerilor. În toate situațiile, votul poate fi exprimat o singură dată, iar orice încercare de a participa în două secții reprezintă o infracțiune și este sancționată conform legii.

Calendarul electoral a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 891/2025 pentru aprobarea acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale.

Pe ce listă electorală poți să votezi pentru Primăria Capitalei

Alegătorii pot vota unde sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau de reședință, dacă este cazul, astfel:

în localitatea de domiciliu (adresa din cartea de identitate/buletin) dacă nu au altă reședință/dacă nu au depus cerere pentru viza de flotant la birourile pentru evidența persoanelor pentru înregistrarea reședinței sau dacă nu și-au înregistrat reședința înainte de 7 iunie 2025;

(adresa din cartea de identitate/buletin) dacă nu au altă reședință/dacă nu au depus cerere pentru viza de flotant la birourile pentru evidența persoanelor pentru înregistrarea reședinței sau dacă nu și-au înregistrat reședința înainte de 7 iunie 2025; în localitatea de reședință (unde au viza de flotant).

Alegătorii pot vota pe listele permanente dacă au depus în prealabil o cerere la primăria respectivă cu 23 de zile înainte de data alegerilor (respectiv până la 14 noiembrie), dar doar dacă au obținut dovada reședinței cu șase luni înaintea alegerilor. În acest caz, alegătorii vor fi radiați de pe lista permanentă din localitatea de domiciliu și îşi exercită dreptul de vot la scrutinul pentru care au solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă numai în circumscripţia electorală unde îşi au reşedinţa

Alegătorii cu viză de reședință valabilă care nu au depus cererea de înscriere în Registrul Electoral cu adresa de reședință pot vota în localitatea de reședință pe liste suplimentare sau în localitatea de domiciliu, pe liste permanente.

Unde pot vota alegătorii cu domiciliul în străinătate

Alegătorii cu domiciliul în străinătate pot vota doar în țară și doar dacă și-au stabilit reședința în România înainte de 7 iunie 2025. Altfel, nu pot vota la alegerile locale. În străinătate nu se votează la alegerile locale.

Ce reprezintă listele electorale folosite la alegerile locale

Listele permanente

Sunt listele cu alegătorii arondaţi la secţia de votare respectivă, extrase din Registrul Electoral. Alegătorii cu domiciliul sunt înscrişi în Registrul Electoral pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor (înregistrare pasivă). De asemenea, pot fi incluși pe această listă cei care au declarat reședința la serviciile comunitare de evidență a persoanei și s-au înscris la primărie cu 45 de zile înainte de alegeri (23 de zile la parțiale), pentru a vota la adresa de reședință.

Listele suplimentare

În ziua alegerilor, în lista suplimentară se introduc de către biroul electoral al secției de votare:

alegătorii omiși din lista electorală permanentă, dacă au domiciliul în raza teritorială a secției de votare respective și nu au solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă;

alegătorii care și-au stabilit reședința în circumscripția electorală în care au loc alegeri, care nu au solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă;

cetățenii Uniunii Europene omiși din copia de pe lista electorală complementară care se prezintă la vot și fac dovada că au domiciliul sau reședința în raza teritorială a secției de votare respective;

cetățenii UE care și-au schimbat reședința după înaintarea copiei de pe lista electorală complementară la biroul electoral al secției de votare

membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, personalul tehnic auxiliar şi cel însărcinat cu menţinerea ordinii, dacă domiciliază în unitatea administrativ-teritorială în care se află secția de votare. Pentru București, fiecare sector este o unitate administrativ teritorială diferită.

Listele complementare

Listele electorale complementare au caracter permanent și îi cuprind pe toți cetățenii Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări și au domiciliul sau reședința în localitatea pentru care se întocmește lista. Listele sunt actualizate de primari și formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, cu 45 de zile înaintea zilei votării.

Ce votăm la alegerile locale parțiale din 7 decembrie

La alegerile locale care se vor organiza pe 7 decembrie se vor alege: primarul general al Bucureștiului, președintele consiliului județean Buzău și primari în mai multe comune precum: comuna Remetea, județul Bihor; comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani; comuna Marga, județul Caraș-Severin; comuna Dobromir, județul Constanța; comuna Lumina, județul Constanța; orașul Găești, județul Dâmbovița; comuna Sopot, județul Dolj; comuna Valea Ciorii, județul Ialomița; comuna Vânători, județul lași; comuna Poienile de sub Munte, județul Maramureș; comuna Sieu, județul Maramureș; comuna Cârța, județul Sibiu.

