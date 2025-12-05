Live TV

Alegeri locale 2025: Cum se votează pentru primăria Capitalei dacă nu ești în București în ziua scrutinului

Data publicării:
Unde se votează la alegerile locale parțiale. Foto Getty Images
Unde se votează la alegerile locale parțiale. Foto Getty Images
Din articol
Cine poate vota la alegerile locale Se poate vota pentru Primăria Capitalei dacă nu eşti în Bucureşti în ziua scrutinului?

Votul pentru primarul general al Capitalei se poate exprima doar la secția corespunzătoare sectorului de domiciliu sau reședință. Alegătorii care se află în alt sector al Bucureștiului sau în alt județ nu pot participa la scrutin. Aceleași reguli se aplică tuturor persoanelor cu reședința în București, indiferent dacă sunt cetățeni români sau ai Uniunii Europene. Prezența fizică la secția corectă este obligatorie, iar verificarea din timp a arondării secției este esențială pentru a vota corect.

La alegerile locale care se vor organiza pe 7 decembrie se vor alege primarul general al Bucureștiului, președintele consiliului județean Buzău și primari în mai multe comune.

Cine poate vota la alegerile locale

Dreptul de vot la alegerile locale îl au cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua scrutinului și care au domiciliul sau reședința în România. De asemenea, cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene, cu domiciliul sau reședința în țară, pot vota pentru autoritățile administrației publice locale, în aceleași condiții ca românii.

La alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025, alegătorii își pot exercita dreptul de vot numai la secţia de votare la care sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau, după caz, a adresei de reședință, dacă aceasta a fost stabilită cu cel puțin șase luni înaintea datei scrutinului, respectiv anterior datei de 7 iunie 2025. (Sursa: AEP)

Legea electorală face mențiune la două tipuri de alegători:

  • românii - persoanele care au cetățenia statului român;
  • cetăţenii Uniunii Europene - cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România.

Cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul de a alege în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, cu îndeplinirea prevederilor legii.

Se poate vota pentru Primăria Capitalei dacă nu eşti în Bucureşti în ziua scrutinului?

În cazul alegerilor pentru primăria Capitalei, regulile privind arondarea la secțiile de votare sunt stricte: alegătorii care au domiciliul sau reședința în București își pot exprima votul exclusiv în sectorul corespunzător adresei lor și numai la secția de votare la care sunt repartizați.

Concret, dacă ai domiciliul în Sectorul 3 din București, dar te afli în ziua alegerilor în Sectorul 1 sau într-un alt județ, nu vei putea vota acolo.

Citește și: Cum afli secția unde ești arondat pentru a vota primarul general al Capitalei

Se poate vota la alegerile locale dacă am domiciliul în străinătate și îmi stabilesc reședința în țară?

Se poate vota la alegerile locale, dar doar dacă reședința a fost stabilită până pe 7 iunie 2025, cel târziu (inclusiv). Cei care își stabilesc reședința după această zi nu pot vota în țară la alegerile locale.

Află și: Documentele necesare pentru a vota pe 7 decembrie

Se poate vota și în străinătate pentru alegerile locale?

La alegerile locale pentru România se poate vota doar în țară, acolo unde o persoană are domiciliul sau reședința, după caz. Dacă un alegător se află în străinătate în ziua alegerilor, trebuie să se deplaseze în țară pentru a vota. În străinătate nu se votează la alegerile locale. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
1
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
isw
2
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot
3
Belgia își menține poziția și îndeamnă Europa să renunțe la împrumutul pentru Ucraina din...
Băuturi dulci, alimente ultraprocesate
4
San Francisco a dat în judecată Coca-Cola și alte zece corporații: „Au luat alimentele și...
Arrow 3 Germania
5
Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow...
E gata! Simeone i-a dat "lovitura de grație" lui Horațiu Moldovan
Digi Sport
E gata! Simeone i-a dat "lovitura de grație" lui Horațiu Moldovan
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
Alegeri locale 2025: Cum afli pe ce listă electorală ești înscris pentru a vota primarul Capitalei
Ce ce documente poți vota la alegerile locale parțiale. Foto Getty Images
Alegeri locale 2025: Documentele necesare pentru a vota pe 7 decembrie
Cum afli secția de votare unde ești arondat. Foto Getty Images
Alegeri locale 2025: Cum afli secția unde ești arondat pentru a vota primarul general al Capitalei
Secție de vot pentru alegerile locale și europarlamentare în București
Alegeri locale 2025. BEM a luat act de renunţarea la candidatură a lui Makaveli. În cursa pentru București mai sunt 17 candidaţi
primaria capitalei
Edilii pe care i-a avut Capitala de la Revoluție încoace. Cine se luptă să devină al 17-lea primar al Bucureștiului
Recomandările redacţiei
astae bun
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top...
diana buzoianu in birou
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă...
mozambic
O companie franceză este acuzată că a plătit soldații care au...
Female teacher conducting English lesson online
România, în topul mondial la competențe în limba engleză. Ce țară din...
Ultimele știri
Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung, arată un studiu amplu realizat în Franța
Cum a devenit Belgia cel mai valoros atu al Rusiei
Marea necunoscută a Kremlinului. Ce dezvăluie negocierile SUA-Rusia despre starea de spirit a lui Putin și intențiile sale în Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate și William, ca desprinși dintr-un basm de iarnă. Prințesa radiază în noul portret oficial al cuplului...
Cancan
Fiica nelegitimă a lui Putin, recunoscută de niște ucraineni în Paris. IREAL ce s-a întâmplat imediat după
Fanatik.ro
Barajul Paltinu, coșmarul lui Nicolae Ceaușescu. Incidentul uitat din 1984 care anunța dezastrul din 2025
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Ce șanse reale de calificare au FCSB, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova în optimile Cupei României...
Adevărul
Rusia testează o rachetă nucleară gigantică pentru a intimida Occidentul. Aceasta s-a prăbușit după câteva...
Playtech
„Comfort” sau „confort”: care este forma corectă în limba română, mulți scriu ca în engleză
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"
Pro FM
Alina Eremia, de nerecunoscut cu părul scurt. Fanii nu au fost încântați de look-ul artistei: „Nu ți se...
Film Now
Gwyneth Paltrow admite că se simte „singură” în timpul sărbătorilor din cauza soțului ei, Brad Falchuk: „E un...
Adevarul
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig pe cel mai înalt munte din Austria
Newsweek
Dosarele de pensie blochează CCR. Mii de cazuri întârziate cu 3 ani. Cum pierd bani pensionarii? DOCUMENT
Digi FM
Ordinea pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie 2025. 17 candidați, un...
Digi World
Ce este guturaiul, cea mai frecventă boală de sezon la copii. Care sunt semnalele de alarmă la care părinții...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Emma Heming, despre decizia dureroasă de a-l muta pe Bruce Willis într-o altă casă: „Dacă nu ești acolo 24/7...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă