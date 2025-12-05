Alegeri locale 2025: Cum se votează pentru primăria Capitalei dacă nu ești în București în ziua scrutinului

Votul pentru primarul general al Capitalei se poate exprima doar la secția corespunzătoare sectorului de domiciliu sau reședință. Alegătorii care se află în alt sector al Bucureștiului sau în alt județ nu pot participa la scrutin. Aceleași reguli se aplică tuturor persoanelor cu reședința în București, indiferent dacă sunt cetățeni români sau ai Uniunii Europene. Prezența fizică la secția corectă este obligatorie, iar verificarea din timp a arondării secției este esențială pentru a vota corect.

La alegerile locale care se vor organiza pe 7 decembrie se vor alege primarul general al Bucureștiului, președintele consiliului județean Buzău și primari în mai multe comune.

Cine poate vota la alegerile locale

Dreptul de vot la alegerile locale îl au cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua scrutinului și care au domiciliul sau reședința în România. De asemenea, cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene, cu domiciliul sau reședința în țară, pot vota pentru autoritățile administrației publice locale, în aceleași condiții ca românii.

La alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025, alegătorii își pot exercita dreptul de vot numai la secţia de votare la care sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau, după caz, a adresei de reședință, dacă aceasta a fost stabilită cu cel puțin șase luni înaintea datei scrutinului, respectiv anterior datei de 7 iunie 2025. (Sursa: AEP)

Legea electorală face mențiune la două tipuri de alegători:

românii - persoanele care au cetățenia statului român;

cetăţenii Uniunii Europene - cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România.

Cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul de a alege în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, cu îndeplinirea prevederilor legii.

Se poate vota pentru Primăria Capitalei dacă nu eşti în Bucureşti în ziua scrutinului?

În cazul alegerilor pentru primăria Capitalei, regulile privind arondarea la secțiile de votare sunt stricte: alegătorii care au domiciliul sau reședința în București își pot exprima votul exclusiv în sectorul corespunzător adresei lor și numai la secția de votare la care sunt repartizați.

Concret, dacă ai domiciliul în Sectorul 3 din București, dar te afli în ziua alegerilor în Sectorul 1 sau într-un alt județ, nu vei putea vota acolo.

Se poate vota la alegerile locale dacă am domiciliul în străinătate și îmi stabilesc reședința în țară?

Se poate vota la alegerile locale, dar doar dacă reședința a fost stabilită până pe 7 iunie 2025, cel târziu (inclusiv). Cei care își stabilesc reședința după această zi nu pot vota în țară la alegerile locale.

Se poate vota și în străinătate pentru alegerile locale?

La alegerile locale pentru România se poate vota doar în țară, acolo unde o persoană are domiciliul sau reședința, după caz. Dacă un alegător se află în străinătate în ziua alegerilor, trebuie să se deplaseze în țară pentru a vota. În străinătate nu se votează la alegerile locale.

