Alegeri locale 2025: Documentele necesare pentru a vota pe 7 decembrie

Ce ce documente poți vota la alegerile locale parțiale. Foto Getty Images
Ce ce documente poți vota la alegerile locale parțiale. Foto Getty Images
Ce ce documente poți vota la alegerile locale parțiale din decembrie 2025 Procedura de votare pentru alegătorii care au nevoie de asistență sau care solicită urna specială

Pentru scrutinul local parțial din 7 decembrie 2025, participarea la vot depinde de un element esențial: actul de identitate. Alegătorii trebuie să prezinte un document oficial valabil care să ateste dreptul de vot. La intrarea în secția arondată, reprezentanții biroului electoral verifică actul și confirmă înscrierea pe lista electorală. Doar după această verificare, persoana primește buletinul de vot și își poate exprima opțiunea, garantând astfel corectitudinea procesului electoral.

Actul de identitate atestă identitatea persoanei, cetățenia română și adresa de domiciliu, precum și, după caz, adresa de reședință. În situațiile în care este necesară dovedirea reședinței, acest lucru se poate realiza și prin prezentarea dovezii de reședință, respectiv a mențiunii privind reședința înscrisă pe un document care însoțește cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate sau cartea de identitate provizorie.

Ce ce documente poți vota la alegerile locale parțiale din decembrie 2025

Actele permise pentru alegerile locale parțiale sunt:

  • cartea de identitate;
  • cartea electronică de identitate;
  • cartea de identitate provizorie;
  • buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic;
  • paşaportul diplomatic electronic;
  • paşaportul de serviciu sau paşaportul de serviciu electronic;
  • iar în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar.

Se poate vota numai cu acte de identitate valabile în ziua scrutinului. Nu se poate vota cu pașaportul CRDS (Cetățean Român cu Domiciliul în Străinătate) sau pașaportul simplu electronic (turistic).

Procedura de votare pentru alegătorii care au nevoie de asistență sau care solicită urna specială

În categoria alegătorilor care pot solicita urna specială intră:

  • alegătorii care nu se pot deplasa din cauză de boală sau invaliditate;
  • alegătorii internați într-o unitate sanitară publică sau privată, într-un cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau private;
  • persoanele reținute, persoanele deținute în baza unui mandat de arestare preventive;
  • persoanele asupra cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu;
  • persoanele care sunt în executarea unei pedepse privative de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale.

În cazul alegătorilor aflați în unități sanitare, cămine, penitenciare sau alte locuri de deținere, conducerea instituțiilor respective trebuie să îi informeze că pot cere urna specială și să îi ajute să depună cererile.

Pentru alegătorii netransportabili, cererea pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale se numai depune la secția de votare la care este arondat imobilul unde solicită să se deplaseze urna specială, în preziua votulu - 6 decembrie 2025, între orele 18.00-20.00. Conform legii, nu există posibilitatea ca cererile să fie depuse ulterior. La aceste alegeri, cererile nu se pot depune în format electronic.

Cererea scrisă poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane. Aceasta trebuie tehnoredactată sau întocmită olograf, datată și semnată de către alegătorul care solicită urna specială. Cererea va cuprinde obligatoriu următoarele date. numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința, seria și numărul actului de identitate. De asemenea, cererea depusă trebuie însoțită de documente medicale. Din conținutul înscrisurilor primite trebuie să se poată stabili lipsa posibilității de autodeplasare a alegătorului. 

UTV
Adela Popescu a împodobit bradul de Crăciun alături de Radu Vâlcan și cei trei băieți. Imaginile au cucerit...