Alegeri locale 2025. George Burcea și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Actorul este susținut de POT

Actorul George Burcea, susținut de partidul condus de Anamaria Gavrilă, și-a depus vineri în mod oficial candidatura pentru Primăria Generală a Capitalei.

„Mă bucur că am ajuns în acest punct datorită Partidului Oamenilor Tineri. Doresc să mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut cu o semnătură și azi suntem aici. (…)

Sunt un tânăr care a simțit pe propria piele lipsurile Bucureștiului. De fiecare dată când am votat am votat cu încredere. Mi-a fost știrbită în ultimii zeci de ani. (…) Îmi propun să facem cu toți experții ce în 35 de ani doar s-a promis”, a transmis George Burcea.

Candidatul POT a primit numeroase întrebări din partea presei, la care a ales să răspundă Anamaria Gavrilă. Spre exemplu, în momentul în care George Burcea a fost întrebat despre bugetul său de campanie, președinta POT a intervenit:

„Despre buget vorbesc eu. Campania e acoperită de POT. Noi nu avem investitori, nu avem găști, grupuri de interese care să finanțeze campania”.

Aceasta a mai transmis că formațiunea a plătit 30.000 de lei pentru pliante.

„Nu facem test de gramatică aici”

Întrebat dacă știe care a fost bugetul Primăriei Capitalei în acest an, în locul lui George Burcea tot președinta POT a răspuns. „Suficient. Nu contează banii. La București nu a fost niciodată vorba de lipsă de bani”, a declarat Anamaria Gavrilă.

„Consider că doamna președintă v-a spus ce avea de spus”, a completat și George Burcea.

Nu în ultimul rând, acesta a fost întrebat și câți consilieri generali are Bucureștiul, iar răspunsul a venit tot de la Anamaria Gavrilă: „55”, a spus aceasta.

„Să nu facem test de gramatică aici”, a subliniat candidatul.

Nici în privința semnăturilor adunate nu au oferit lămuriri, aceștia declarând că s-au strâns „suficiente”.

Cine este George Burcea

George Burcea și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei la finalul lunii octombrie, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare direct din New York.

„România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani, iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș. E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni. (...) Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri, o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără", a declarat actorul.

George Burcea nu este membru al partidului POT.

Experiența profesională

Născut la 15 ianuarie 1988, în București, George Burcea a absolvit UNATC și a jucat în numeroase producții, atât românești cât și internaționale: „Closer to the Moon", „Singh Is Bliing", „Raaz Reboot”, iar cel mai cunoscut rol al său este cel al lui Lurch din serialul „Wednesday”.

Acesta a devenit cunoscut publicului și prin aparițiile sale la diverse show-uri TV, dar și pentru căsătoria cu Andreea Bălan, cu care are și două fiice.

În 2020, George Burcea a fost prins la volan sub influența drogurilor.

