Live TV

Alegeri locale 2025. George Burcea și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Actorul este susținut de POT

Data actualizării: Data publicării:
burcea (1)
George Burcea sursa foto: Facebook
Din articol
„Nu facem test de gramatică aici” Cine este George Burcea Experiența profesională

Actorul George Burcea, susținut de partidul condus de Anamaria Gavrilă, și-a depus vineri în mod oficial candidatura pentru Primăria Generală a Capitalei.

„Mă bucur că am ajuns în acest punct datorită Partidului Oamenilor Tineri. Doresc să mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut cu o semnătură și azi suntem aici. (…)

Sunt un tânăr care a simțit pe propria piele lipsurile Bucureștiului. De fiecare dată când am votat am votat cu încredere. Mi-a fost știrbită în ultimii zeci de ani. (…) Îmi propun să facem cu toți experții ce în 35 de ani doar s-a promis”, a transmis George Burcea.

Candidatul POT a primit numeroase întrebări din partea presei, la care a ales să răspundă Anamaria Gavrilă. Spre exemplu, în momentul în care George Burcea a fost întrebat despre bugetul său de campanie, președinta POT a intervenit:

„Despre buget vorbesc eu. Campania e acoperită de POT. Noi nu avem investitori, nu avem găști, grupuri de interese care să finanțeze campania”.

Aceasta a mai transmis că formațiunea a plătit 30.000 de lei pentru pliante.

„Nu facem test de gramatică aici”

Întrebat dacă știe care a fost bugetul Primăriei Capitalei în acest an, în locul lui George Burcea tot președinta POT a răspuns. „Suficient. Nu contează banii. La București nu a fost niciodată vorba de lipsă de bani”, a declarat Anamaria Gavrilă.

„Consider că doamna președintă v-a spus ce avea de spus”, a completat și George Burcea.

Nu în ultimul rând, acesta a fost întrebat și câți consilieri generali are Bucureștiul, iar răspunsul a venit tot de la Anamaria Gavrilă: „55”, a spus aceasta.

„Să nu facem test de gramatică aici”, a subliniat candidatul.

Nici în privința semnăturilor adunate nu au oferit lămuriri, aceștia declarând că s-au strâns „suficiente”.

Cine este George Burcea

George Burcea și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei la finalul lunii octombrie, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare direct din New York.

„România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani, iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș. E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni. (...) Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri, o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără", a declarat actorul.

George Burcea nu este membru al partidului POT.

Experiența profesională

Născut la 15 ianuarie 1988, în București, George Burcea a absolvit UNATC și a jucat în numeroase producții, atât românești cât și internaționale: „Closer to the Moon", „Singh Is Bliing", „Raaz Reboot”, iar cel mai cunoscut rol al său este cel al lui Lurch din serialul „Wednesday”.

Acesta a devenit cunoscut publicului și prin aparițiile sale la diverse show-uri TV, dar și pentru căsătoria cu Andreea Bălan, cu care are și două fiice.

În 2020, George Burcea a fost prins la volan sub influența drogurilor.

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
misu la liceu
1
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
sorin grindeanu
2
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
tata-fetita-cabinet stomatologic
3
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
4
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
cismigiu parc soare meteo toamna apus
5
Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade. Prognoza anunțată de...
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
copil cu perfuzie in mana, la spital
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în...
Screenshot 2025-11-14 at 12.29.37
Febra sărbătorilor: primăriile cumpără decorațiuni și artificii de...
gara Montparnasse
Alertă în gara Montparnasse din Paris: un bărbat a fost împușcat...
2025-09-07-1852
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi...
Ultimele știri
Alegeri locale 2025. Anca Alexandrescu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Ea este susținută de AUR
Traian Berbeceanu, fostul şef BCCO Alba, a obţinut în instanţă daune morale de 200.000 de euro, pentru că a fost anchetat nejustificat
Prefectul Capitalei intervine în scandalul drumurilor construite peste țevi de gaze, în Sectorul 3. Ce măsuri a anunțat Andrei Nistor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ciprian ciucu in studioul digi24
Ilie Bolojan a refuzat „un blat” pentru candidatul PNL la Primăria Capitalei, susține Ciprian Ciucu. Cum ar fi reacționat premierul
cladirea primariei capitalei
Mai mulți bani la Primăria Generală decât la sectoare. Daniel Băluță: Ce au consimțit bucureștenii prin referendum e o idee foarte bună
daniel baluta
Răspunsul lui Daniel Băluță, întrebat dacă Nicușor Dan a fost un primar bun pentru București: „A fost votat de 6 milioane de oameni”
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
Remus Ștefureac: Alegerile din București vor fi câștigate cu un scor de sub 30%, posibil sub 25%. „Vântul rece bate tot mai tare”
Drula candidatura INSTANT_CANDIDATURA_DRULA_PMB_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alegeri locale 2025. Cătălin Drulă și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei
Partenerii noștri
Pe Roz
Energia trigonului Lună–Uranus lovește puternic. Cele trei zodii care vor avea parte de surprize majore
Cancan
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Fanatik.ro
Dramă trasă la indigo! În 2020, un băiețel a murit după o anestezie realizată la un cabinet stomatologic din...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Atacantul bosniac care a jucat în România, verdict înaintea meciului decisiv de la Zenica: „E...
Adevărul
„Mi-e frică să spun că sunt judecător”. Discuție aprinsă după declarațiile lui Nicușor Dan despre justiție
Playtech
Când avem nevoie de cadastru și intabulare? Sfaturile avocatului
Digi FM
Dolly Parton, la câteva luni după ce a rămas văduvă: "Fără Carl, eu n-aș mai fi aici". Și-a cunoscut soțul...
Digi Sport
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
Pro FM
Shakira, o nouă apariție alături de cei doi băieți ai ei. Cât de mari s-au făcut Milan și Sasha
Film Now
Glen Powell a dezvăluit porecla secretă a lui Tom Cruise: „Toți oamenii din viața reală îi spun așa!”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici...
Newsweek
Cumulul pensie cu salariu, interzis. Care pensionari pierd 85% din pensie dacă muncesc în continuare?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Sylvester Stallone, la un pas de moarte pe platourile de filmare. Actorul dezvăluie cele mai periculoase două...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA