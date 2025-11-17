Alegeri locale 2025. Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare vor fi desemnaţi marţi prin tragere la sorţi

Autoritatea Electorală Permanentă anunţă că marţi vor fi desemnaţi, prin tragere la sorţi computerizată, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi locţiitorii acestora la alegerile locale parţiale din 7 decembrie.

Potrivit legislaţiei electorale, în cazul alegerilor locale, parţiale preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi locţiitorii acestora sunt desemnaţi de către Autoritatea Electorală Permanentă, în şedinţă publică, anunţată cu 24 de ore înainte, prin tragere la sorţi computerizată, organizată la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti.

Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora se face cel mai târziu cu cinci zile înainte de data votării, pe funcţii, dintre persoanele înscrise în Corpul experţilor electorali, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei de sediul secţiei de votare, precum şi pe baza criteriului studiilor absolvite. Au prioritate absolvenţii de studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice şi apoi absolvenţii de studii universitare de licenţă, se arată într-un comunicat citat de Agerpres.

Rezultatele tragerii la sorţi computerizate se consemnează în procese-verbale care se aduc la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, respectiv la sediile birourilor electorale de circumscripţie sau ale birourilor electorale judeţene, după caz, precum şi paginile de internet ale acestora.

Corpul experţilor electorali este „evidenţa permanentă a persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora, înfiinţată, gestionată şi actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă", conform Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe 7 decembrie au loc alegeri locale parţiale pentru primari în: comuna Remetea, judeţul Bihor; comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani; comuna Marga, judeţul Caraş-Severin; comuna Dobromir, judeţul Constanţa; comuna Lumina, judeţul Constanţa; oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa; comuna Sopot, judeţul Dolj; comuna Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa; comuna Vânători, judeţul Iaşi; comuna Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş; comuna Şieu, judeţul Maramureş; comuna Cârţa, judeţul Sibiu.

Alegeri locale parţiale vor fi organizate pe 7 decembrie şi pentru Primăria Capitalei şi şefia Consiliului Judeţean Buzău.

