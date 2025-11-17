Live TV

Alegeri locale 2025. Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare vor fi desemnaţi marţi prin tragere la sorţi

Data actualizării: Data publicării:
stampila de vot si cerneala
Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Autoritatea Electorală Permanentă anunţă că marţi vor fi desemnaţi, prin tragere la sorţi computerizată, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi locţiitorii acestora la alegerile locale parţiale din 7 decembrie.

Potrivit legislaţiei electorale, în cazul alegerilor locale, parţiale preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi locţiitorii acestora sunt desemnaţi de către Autoritatea Electorală Permanentă, în şedinţă publică, anunţată cu 24 de ore înainte, prin tragere la sorţi computerizată, organizată la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti.

Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora se face cel mai târziu cu cinci zile înainte de data votării, pe funcţii, dintre persoanele înscrise în Corpul experţilor electorali, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei de sediul secţiei de votare, precum şi pe baza criteriului studiilor absolvite. Au prioritate absolvenţii de studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice şi apoi absolvenţii de studii universitare de licenţă, se arată într-un comunicat citat de Agerpres.

Rezultatele tragerii la sorţi computerizate se consemnează în procese-verbale care se aduc la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, respectiv la sediile birourilor electorale de circumscripţie sau ale birourilor electorale judeţene, după caz, precum şi paginile de internet ale acestora.

Corpul experţilor electorali este „evidenţa permanentă a persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora, înfiinţată, gestionată şi actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă", conform Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe 7 decembrie au loc alegeri locale parţiale pentru primari în: comuna Remetea, judeţul Bihor; comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani; comuna Marga, judeţul Caraş-Severin; comuna Dobromir, judeţul Constanţa; comuna Lumina, judeţul Constanţa; oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa; comuna Sopot, judeţul Dolj; comuna Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa; comuna Vânători, judeţul Iaşi; comuna Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş; comuna Şieu, judeţul Maramureş; comuna Cârţa, judeţul Sibiu.

Alegeri locale parţiale vor fi organizate pe 7 decembrie şi pentru Primăria Capitalei şi şefia Consiliului Judeţean Buzău.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Timisoara, Romania
1
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
ludovic orban
2
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
3
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
bani-lei
4
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
5
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Digi Sport
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310036_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Încă o ședință în coaliție fără rezultat pentru pensiile...
raed arafat
Raed Arafat: Dacă nava cu GPL care arde pe malul ucrainean al Dunării...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_23_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Fără compensații la final de mandat pentru judecătorii Curții...
BUCURESTI - SEDINTA COMITETULUI POLITIC USR - IAN 2024
Cătălin Drulă exclude retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei...
Ultimele știri
Comisia Europeană avertizează asupra inegalității salariale în UE: femeile muncesc „fără plată” până la finalul anului
Postul BBC, hotărât să conteste procesul lui Trump pentru defăimare: „Nu există temei”
Nicușor Dan, discuții la Cotroceni cu Enrico Letta: infrastructura, energia și industria europeană, teme centrale ale întâlnirii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
adrian tutuianu face declaratii
Adrian Ţuţuianu, propus de PSD, şi-a depus dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Egalitate pentru locurile 2 și 3
raluca turcan
Raluca Turcan: Nu exclud un blat PSD-AUR la Capitală. Câștigarea de către suveraniști ar fi un fiasco politic
Drula candidatura INSTANT_CANDIDATURA_DRULA_PMB_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alegeri locale 2025. Cătălin Drulă și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei
alegeri locale stampila votat
Guvernul a aprobat bugetul pentru alegerile locale din 7 decembrie. Sumele alocate și calendarul scrutinului
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre tensiunile din familia regală. De ce regele Charles nu a înțeles-o pe Meghan, iar Camilla o...
Cancan
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme...
Fanatik.ro
City Insurance a plătit ”consultanță strategică”, unui fost consilier al lui Donald Trump, care a lucrat...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
David Popovici, surprins într-o ipostază neașteptată. La ce eveniment a participat marele campion olimpic
Adevărul
Indexarea pensiilor: ce variante sunt luate în calcul și ce prime ar putea primi pensionarii
Playtech
Cum va fi vremea de Crăciun 2025: prognoza actualizată. Toţi românii aşteaptă zăpada
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
A spălat mașini și a adunat cartele de pe stradă pentru a-și hrăni familia: ”Nu aveam ce mânca”. Acum are...
Pro FM
Sophie Grégoire rupe tăcerea despre noua relație dintre Justin Trudeau și Katy Perry: „Sunt om. E normal să...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
Momentul în care un politician italian distruge un vitraliu istoric din Roma: „M-am trezit suspendat zece...
Newsweek
Legea pensiilor, modificată. Ce pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Un tip anume de cafea poate crește semnificativ riscul apariției unei boli de ochi. Formele avansate ale...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
Tom Cruise, spectacol pe ringul de dans. Actorul a făcut furori alături de Debbie Allen înainte de gala...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu