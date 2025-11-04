Live TV

Video Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu

Data actualizării: Data publicării:
calin georgescu anca alexandrescu
Foto: Inquam Photos

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a îndemnat, din nou, la boicotarea alegerilor locale. El a declarat marți, prezent la controlul judiciar, că „alegerile sunt o farsă”. Întrebat dacă candidatura Ancăi Alexandrescu nu reprezintă o trădare, el a afirmat că „fiecare face cum crede”. 

„Alegerile sunt o farsă și nu am de ce să comentez o farsă. Eu, alături de poporul român, așteptăm dovezi despre furtul alegerilor, nu povești. Doi, pâna una alta votul liber al românilor a fost furat. Trei, nu pot să am o abordare serioasă de niciun fel a acestor alegeri”, a spus Călin Georgescu, când s-a prezentat marți la secția de poliție pentru a semna pentru controlul judiciar. 

Întrebat dacă participarea la alegeri a celor care l-au susținut este astfel o trădare, fostul candidat la prezidențiale a precizat: „Nu, eu mi-am exprimat punctul de vedere. Fiecare face cum crede. E liberul arbitru. Eu, în fața poporului român, nu pot să spun altceva decât că el a câștigat. Am participat alături de popor o dată la alegeri și am câștigat. Aceste alegeri au fost furate și nu mai există siguranța că aceste alegeri vor fi libere”. 

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a afirmat, duminică seară, că nu se va implica deloc în alegerile de la Bucureşti, pentru că nu crede în acest scrutin. „Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime”, afirmă Georgescu, adăugând că „electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă”. În plus, Georgescu afirmă că, în mod macabru, în 7 decembrie – data alegerilor pentru Primăria Bucureşti – „se împlineşte un an de la anularea alegerilor care au îngropat democraţia şi libertatea în România”.

Consiliul Național al AUR a desemnat-o pe Anca Alexandrescu candidată susținută de partid la Primăria Capitalei, a anunțat liderul formațiunii George Simion. „Eu sunt Anca și împreună o să câștigăm Bucureștiul. Eu sunt Anca și împreună o să le dăm lovitura de grație acolo unde îi doare cel mai tare, la statul paralel”, a afirmat ea.

