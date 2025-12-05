Live TV

Campania electorală se încheie sâmbătă dimineață, la ora 7. Unde poate fi urmărită prezența la vot în timp real

stampila vot din mana in mana ID42267_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Unde au loc alegeri locale parțaile Prezența la vot, în timp real

Campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025 se încheie sâmbătă, 6 decembrie a.c., la ora 07:00, anunță Autoritatea Electorală Permanentă. Începând de sâmbătă dimineață și până la închiderea secțiilor de votare, duminică, 7 decembrie 2025, la ora 21:00, este interzisă continuarea propagandei electorale, prin orice mijloace și în orice formă.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) face apel la competitorii electorali „să respecte cu strictețe prevederile legale în vigoare și să nu continue propaganda electorală, în vederea asigurării desfășurării corecte și transparente a procesului electoral”, potrivit unui comunicat de presă.

De asemenea, AEP precizează că informațiile privind contribuțiile depuse și cheltuielile electorale angajate de către competitorii electorali pentru finanțarea campaniei electorale la alegerile locale parțiale, declarate Autorității Electorale Permanente, pot fi consultate pe pagina de internet www.finantarepartide.ro.

Unde au loc alegeri locale parțaile

Alegerile locale parțiale din 7 decembrie a.c. sunt organizate pentru ocuparea funcției de președinte al Consiliului Județean Buzău, a funcției de primar general al municipiului București și a unor funcții de primar din 12 localități din țară.

Mandatele atribuite și validate în urma scrutinului din data de 7 decembrie 2025 vor fi exercitate până la următoarele alegeri locale generale.

Votarea în cele 1.771 de secții de votare organizate pentru acest scrutin începe duminică, 7 decembrie 2025, ora 07:00 și se încheie la ora 21:00.

Prezența la vot, în timp real

Datele privind prezența la vot vor putea fi vizualizate în timp real, odată cu deschiderea secțiilor de votare, prin afișarea pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente, pentru fiecare secție de votare, a numărului de alegători care s-au prezentat la vot pe categorii de vârstă, mediu și gen.

Rezultatele înscrise în procesele-verbale întocmite de către birourile electorale ale secțiilor de votare vor putea fi consultate pe aceeași pagină, imediat după încheierea și transmiterea digitală a acestora.

Informații suplimentare despre procesul electoral pot fi consultate pe pagina web a Autorității Electorale Permanente, www.roaep.ro, și pe paginile de social media ale instituției.

