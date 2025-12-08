Sorin Grindeanu, întrebat dacă Guvernul Bolojan va pica la următoarea moțiune de cenzură: „Coaliția trebuie să meargă mai departe”

Sorin Grindeanu a susținut o conferință de presă prin care a subliniat că nu vede motive pentru ruperea coaliției și că aceasta „trebuie să meargă mai departe”. El a criticat și diferențele dintre sondajele din ultimele luni și votul efectiv înregistrat în secții.

Grindeanu a fost întrebat cum vor vota parlamentarii coaliției la moțiunea de cenzură depusă de opoziție, ce urmează să fie citită în plenul Parlamentului pe parcursul zilei de luni.

Acesta a subliniat că nu poate vorbi în numele altor formațiuni politice, dar consideră că actuala coaliție trebuie să continue.

„Nu pot să răspund în numele altor parlamentari decât, în principiu, în numele parlamentarilor PSD, nu pot să răspund în numele parlamentarilor USR sau UDMR. Nu cred așa ceva, coaliția trebuie să meargă mai departe, hai să privim lucrurile altcumva”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a comentat apoi situația politică rezultată în urma votului și a comparat rezultatele reale cu sondajele care au circulat în ultimele luni.

„De 3-4-5 luni vedem sondaje cu voturi în care PSD era pe la 12-13%, AUR pe la 40 și restul pe acolo, între 12-13, până în 15. Eu azi nu am văzut nici cea mai mică comună câștigată de AUR, una singură. Nu am văzut nimic câștigat de USR, dar absolut nimic”, a afirmat primarul ales.

Grindeanu a insistat că, deși aceste rezultate nu reflectă automat o imagine completă a preferințelor politice naționale, cele 14 localități în care s-au organizat alegeri oferă indicii relevante.

„Nu înseamnă că e imaginea politică a momentului și scorul unor eventuale alegeri parlamentare, dar nu poți să nu ții cont. Au fost 14 UAT-uri, 13 UAT (n.r. localități) plus un Consiliu Județean la care s-au organizat alegeri. PSD a câștigat în 12 locuri, PNL în 2, niciunde AUR, niciunde USR”, a declarat Sorin Grindeanu.

Editor : Ș.A.