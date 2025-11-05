Video Ciprian Ciucu vrea să-l invite pe Nicușor Dan la prezentarea programului de candidat pentru Primăria Capitalei. „Este o onoare”
Data actualizării: Data publicării:
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, miercuri, la Digi24, că ia în considerare invitarea președintelui Nicușor Dan la evenimentul în care își va prezenta programul de candidat pentru Primăria Capitalei.
„De ce nu? Mi se pare că este o figură importantă în politica românească. Este președintele României. Este o onoare să-l ai prezent pe președintele României într-un astfel de context.
Dacă va accepta, evident, înainte vom stabili probabil pe canale directe. Nu vreau să fie pus domnul președinte într-o situație în care să refuze sau nu, dar vom agrea, să vedem”, a afirmat Ciprian Ciucu.
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei, a spus că, în opinia sa, președintele Nicușor Dan îi va susține pe toți candidații proeuropeni.