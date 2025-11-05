Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, miercuri, la Digi24, că ia în considerare invitarea președintelui Nicușor Dan la evenimentul în care își va prezenta programul de candidat pentru Primăria Capitalei.

„De ce nu? Mi se pare că este o figură importantă în politica românească. Este președintele României. Este o onoare să-l ai prezent pe președintele României într-un astfel de context.

Dacă va accepta, evident, înainte vom stabili probabil pe canale directe. Nu vreau să fie pus domnul președinte într-o situație în care să refuze sau nu, dar vom agrea, să vedem”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei, a spus că, în opinia sa, președintele Nicușor Dan îi va susține pe toți candidații proeuropeni.

Deputatul USR Cătălin Drulă le-a recomandat celor din PSD și AUR „să bea ceaiuri calmante”, după ce reprezentanți ai celor două partide au vorbit de nevoia de „suspendare” a lui Nicușor Dan, ca reacție la prezența președintelui la lansarea candidaturii lui Drulă pentru fotoliul de primar general al Capitalei. „Este un om politic, conform Constituției. Nu este monarh, nu este dincolo de politică”, a spus acesta despre Nicușor Dan.

Editor : Alexandru Costea