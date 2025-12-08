Ciucu, despre relaţia cu Nicuşor Dan: Lucrurile pe care i le-am spus au fost interpretate ca nişte atacuri. E timpul pentru o resetare

Viitorul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a spus că vrea „o resetare” a relației cu președintele Nicușor Dan și că nu își dorește un conflict cu acesta. El a explicat la Digi24 că lucrurile pe care i le-a spus președintelui cu privire la guvernare au fost interpretate ca „nişte atacuri” şi că „acolo s-a rupt ceva”.

Ciucu a făcut această declarație când a fost întrebat de ce Dan a susținut un alt candidat la Primăria Capitalei.

„Eu cu Nicuşor Dan ne cunoaştem din 2012, moment în care l-am sprijinit ca să fie primar general, dar a pierdut. În 2016, am avut un proiect politic împreună cu doamna Monica Macovei, care nu s-a concretizat din simplul motiv că nu a reuşit să strângă semnăturile pentru această candidatură, după care m-am întors în partidul în care am fost în studenţie, în PNL. Dânsul n-a vrut să se asocieze cu doamna Macovei pentru că dânsa venea, metaforic vorbind, cu un „bagaj” în spate, era atacată şi aşa mai departe. În 2020, eu am vrut să candidez atunci la Primăria Capitalei şi e bine că n-am câştigat atunci, pentru că acum sunt mult mult mai pregătit, aş fi fost un primar general mai prost dacă câştigam atunci decât mă aştept să fiu acum. Au fost nişte declaraţii pe care le-am făcut de-a lungul timpului care au fost interpretate drept atacuri”, a spus Ciucu.

„Mie mi se părea normal să fiu tras de mânecă de către USR, când aveau doi viceprimari, cu privire la ceea ce urmează să facem. Presa le-a interpretat acele lucruri ca pe nişte atacuri, dar nu erau atacuri, ci doar pur şi simplu eu îmi făceam treaba de om care îi susţinea mandatul şi cred că acolo s-a rupt ceva, din păcate, şi a dispărut poate încrederea pe care o aveam în 2020. Poate nici eu n-am reuşit să fiu suficient de convingător în ceea ce priveşte relaţia mea cu domnia sa, dar cred că este timpul pentru o resetare, pentru că vă zic sincer nu intenţionez să am vreun conflict politic cu preşedintele României”, a mai spus edilul.

„Fiind dânsul cel mai votat om din ţară şi acum eu, se pare, după domnia sa, ca doi oameni care se cunosc de mult timp, şi eu îl respect pe Nicuşor Dan, şi dacă vrea să-mi prezinte viziunea pe care o are, vrea ca să afle ce viziune am eu, cum ne compatibilizăm puţin modul de acţiune pentru viitor, este important ca între primarul Bucureştiului şi preşedintele României să existe un dialog şi nu o să mă vedeţi că o să mă prezint ca un challenger în ceea ce priveşte Preşedinţia României pentru că am declarat şi o repet, nu mă interesează. Pe mine mă interesează, e adevărat, trebuie să şi conving pe parcurs, să fiu primarul Bucureştiului pentru un număr de ani care să-mi permită să fac lucruri care să aibă impact”, a mai spus Ciucu.

Candidatul PNL a câştigat alegerile pentru Primăria Capitalei cu 36,16%, conform numărătorii finale a voturilor.

Editor : M.B.