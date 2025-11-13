Live TV

Ciucu: „Mă deranjează ce spune Drulă, a dat drumul la o campanie negativă”. Ce spune despre retragerea celorlalți candidați de dreapta

Candidatul PNL la Primăria capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, întrebat dacă a rupt prietenia de Cătălin Drulă, că acest lucru se va vedea după campanie, el arătând că îl deranjează că a dat drumul la o campanie negativă, ştiind adevărul, în timp ce el a oprit campania negativă împotriva candidatului USR. Despre o retragere a lui Drulă în favoarea sa, Ciucu a răspuns că nu i-a cerut, pentru că îi este jenă şi nu ştie cum să îi spună. 

„Oamenii se vor uita la cine are mai multe şanse dintre noi, cel care inspiră cel mai mult şi îşi vor da vot în mod util, aşa cum s-a dat şi pentru domnul Nicuşor Dan. În această situaţie, în care suntem mai mulţi pe zona aceasta de dreapta, o să o numim dreapta civică, nu dreapta, că mai e o dreaptă pe zona aceasta, evident că m-ar onora să fie un vot direct şi nu un vot util. Dar trebuie să fiu realist, suntem mai mulţi competitori pe partea aceasta, şi atunci cred că un vot util ar ajuta să câştig”, a spus Ciprian Ciucu, la Europa FM, conform News.ro. 

Întrebat dacă a încercat să negocieze cu Cătălin Drulă sau cu Ana Ciceală să se retragă din cursă, Ciucu a răspuns: „Nu. Mi se pare prematur. Mi-e şi jenă să le spun, nu ştiu cum să le spun. Nu-mi place să mă duc la cineva şi să-i zic «hai, retrage-te în favoarea mea»”, a răspuns Ciucu. 

El a precizat că nu se aşteaptă ca aceştia să se retragă în favoarea sa. Întrebat dacă a rupt prietenia cu Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu a arătat că „asta se va vedea după campanie”. 

„Mă deranjează ce spune. Mă deranjează, că ştie că nu-i adevărat. Ştie care-i adevărul. Mă deranjează că a dat drumul la o campanie negativă, el ştiind adevărul. Eu am oprit campania negativă împotriva lui. Nu o face asumat, adică nu spune el, asumat, dar se spun fel şi fel de lucruri care nu sunt adevărate. Mă deranjează, dar sper ca împreună să trecem peste această campanie şi să ne putem privi unul pe celălalt în ochi”, a mai afirmat Ciucu. 

Întrebat dacă îl deranjează mai mult acuzaţiile lui Cătălin Drulă sau atacurile lui Daniel Băluţă, Ciucu a spus: „Evident că mă deranjează ce spune Cătălin Drulă, când este negativ, pentru că el ştie care este adevărul. Asta mă deranjează, da. Ce spune Daniel Băluţă…şi cu Daniel Băluţă am avut o relaţie absolut decentă”. 

