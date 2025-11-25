Live TV

Cum arată buletinul de vot pentru alegerea primarului general al Capitalei în 7 decembrie

Votare
Alegeri locale 2025: Ordinea candidaților pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei

Autoritatea Electorala Permanentă (AEP) a publicat marți seară buletinul de vot pentru alegerea primarului general al Capitalei pe care bucureștenii îl vor găsii în secțiile de vot pe 7 decembrie. Buletinul are opt pagini și conține și un sumar care prezintă ordinea și paginile unde votanții își pot găsi candidatul pe care vor să pună ștampila.

Modelul de buletin de vot poate fi descărcat de aici (fișier PDF).

Ordinea candidaților pe buletinul de vot a fost stabilită prin tragere la sorți, formând lista oficială care va fi prezentă în secțiile de vot din Capitală.

Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti a validat 17 candidaţi pentru alegerile din 7 decembrie pentru funcţia de primar general al Capitalei. Campania electorală se desfășoară în perioada 22 noiembrie - 6 decembrie, iar buletinele de vot urmează să fie tipărite cel târziu la data de 2 decembrie.

Alegeri locale 2025: Ordinea candidaților pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei

Bucureștenii care se vor prezenta la urne pe 7 decembrie vor găsi, pe buletinul de vot, cei 17 candidați listați în ordinea următoare:

