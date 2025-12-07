Live TV

Video Daniel Băluță, candidat PSD la Primăria Capitalei: „De mâine putem să construim Bucureștiul pe care ni-l dorim”

Data actualizării: Data publicării:
Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru primarul general al capitalei, votează la o secție din București, 7 decembrie 2025
Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru primarul general al capitalei, votează la o secție din București, 7 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei, și-a exprimat votul în cadrul alegerilor locale parțiale de duminică, 7 decembrie. La ieșirea de la urne, acesta a transmis un mesaj de mobilizare către bucureșteni și a vorbit despre prioritățile pe care le consideră esențiale pentru dezvoltarea orașului.

Acesta le-a mulțumit celor care l-au susținut în campanie și a afirmat că Bucureștiul are nevoie de investiții care să se vadă în viața de zi cu zi a oamenilor. „A venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează. Banii europeni trebuie să fie motorul proiectelor majore pentru oraș: metroul, spitalele, tramvaiele, școlile, programele pentru copii.”

Băluță a vorbit și despre necesitatea depășirii conflictelor politice, pledând pentru stabilitate administrativă și pentru continuitatea lucrărilor începute. „Un oraș dominat de ceartă și scandal nu poate progresa. Sunt convins că de mâine putem să construim Bucureștiul pe care ni-l dorim.”

În încheiere, Băluță a făcut apel la o prezență cât mai numeroasă la vot, în special din partea locuitorilor Sectorului 4, afirmând „că doar prin implicare civică pot continua proiectele începute”. „Cetățenii știu de fiecare dată ceea ce este mai bine pentru ei. Nimic nu-i împiedică să-și exercite acest drept democratic. Sunt convins că rezultatele vor fi cele care vor prima.”

Acesta a amintit și de realizările administrative din ultimii ani, menționând dezvoltarea infrastructurii educaționale și medicale, precum și extinderea rețelelor de transport: „Am făcut metrou, am făcut spitale, am făcut școli. Asta nu este un simbol al deznădejdii, ci al optimismului și al dorinței de a schimba din toată inima ceva în acest oraș.”

CITEȘTE ȘI: LIVE TEXT Alegeri București 2025: Estimări rezultate vot pentru ora 11.00. Câți oameni au votat până acum pentru Primăria Capitalei

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
1
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
2
Daniel David a semnat ordinul privind temele pentru acasă. Ce se schimbă pentru elevi și...
sed guv oana gheorghiu
3
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt...
Hervis se retrage din România
4
Hervis se retrage din România. „Piața s-a îndepărtat de activitatea noastră de bază”
Russian President Putin Visits Mandryka Central Military Clinical Hospital
5
Rusia anulează acordurile militare cu trei state NATO, semnate după căderea URSS
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a ”dispărut”: ”Am făcut un pas înapoi”
Digi Sport
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a ”dispărut”: ”Am făcut un pas înapoi”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
584552777_122160080966771788_7022001823230694050_n
Ştefăniţă-Alin Avrămescu, candidatul AUR la CJ Buzău: „Am votat cu speranţă şi încredere într-o schimbare reală”
antreprenorul Mihai Razvan Moraru
Mihai Răzvan Moraru, candidatul susținut de PNL și USR la șefia Consiliului Județean Buzău: „Am votat pentru speranțele buzoienilor”
marcel ciolacu la sediul psd
Marcel Ciolacu, candidatul PSD la Consiliul Județean Buzău: „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă”
ED_ogn_1937 alegeri vot stampila inquam photos octav ganea
Ultimul sondaj înainte de încheierea campaniei electorale. Răsturnare de situație pe primul loc
Daniel Băluță.
Daniel Băluță spune că Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu „au o înțelegere politică, se menajează unul pe altul”
Recomandările redacţiei
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
Alegeri București 2025: Estimări rezultate vot pentru ora 11.00. Câți...
The Debate Over The Third Runway At Heathrow Airport Continues
Alertă pe Aeroportul Heathrow din Londra. Mai multe persoane au fost...
traian basescu pe strada
Alegeri București 2025. Traian Băsescu: „Suntem într-o dezbatere...
paradă militară a talibanilor în Afghanistan
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii...
Ultimele știri
Directorul general de la JPMorgan avertizează că slăbiciunea Europei ar putea afecta economia americană
Tony Blair, întâlnire cu Benjamin Netanyahu și Mahmoud Abbas pe tema viitorului Fâșiei Gaza (presa israeliană)
Transformare majoră în Maldive: prețuri accesibile, pensiuni locale și reguli noi pentru vizitatori
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii se pregătesc pentru un moment de cotitură major. Mercur în Scorpion și Saturn în Pești se aliniază...
Cancan
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Fanatik.ro
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și primele rezultate provizorii
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
LIVE / LIVE UPDATE Alegeri București 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll...
Adevărul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Playtech
Cum faci caloriferul să se încălzească mai repede și să păstreze căldura mai mult. Trucul dezvăluit de un...
Digi FM
Justin Trudeau, încântat să o prezinte pe "partenera" lui, Katy Perry, în prima lor apariție politică...
Digi Sport
Shakira l-a descris într-un singur cuvânt pe Gerard Pique, după împăcare: ”Nu se aștepta nimeni! Șocant”
Pro FM
Nicole Scherzinger, fizic fără cusur și energie molipsitoare. Fericită în costum de baie, la soare, alături...
Film Now
Richard Gere, despre cel mai controversat moment din carieră. Ce a spus despre interdicția de a merge la gala...
Adevarul
Cine a fost ultimul român condamnat la moarte în epoca Ceaușescu și cum a ajuns în fața plutonului de execuţie
Newsweek
În ce orașe se dă ajutor de 100-200 lei la pensie de sărbători? Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii?
Digi FM
Magie la Westminster. Copiii lui Kate și William, trei mici staruri regale, apariție adorabilă și asortată la...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
De ce refuză Charlize Theron să dezvăluie numele regizorului care i-a făcut avansuri la o audiție: „Îmi place...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă