Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei, și-a exprimat votul în cadrul alegerilor locale parțiale de duminică, 7 decembrie. La ieșirea de la urne, acesta a transmis un mesaj de mobilizare către bucureșteni și a vorbit despre prioritățile pe care le consideră esențiale pentru dezvoltarea orașului.

Acesta le-a mulțumit celor care l-au susținut în campanie și a afirmat că Bucureștiul are nevoie de investiții care să se vadă în viața de zi cu zi a oamenilor. „A venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează. Banii europeni trebuie să fie motorul proiectelor majore pentru oraș: metroul, spitalele, tramvaiele, școlile, programele pentru copii.”

Băluță a vorbit și despre necesitatea depășirii conflictelor politice, pledând pentru stabilitate administrativă și pentru continuitatea lucrărilor începute. „Un oraș dominat de ceartă și scandal nu poate progresa. Sunt convins că de mâine putem să construim Bucureștiul pe care ni-l dorim.”

În încheiere, Băluță a făcut apel la o prezență cât mai numeroasă la vot, în special din partea locuitorilor Sectorului 4, afirmând „că doar prin implicare civică pot continua proiectele începute”. „Cetățenii știu de fiecare dată ceea ce este mai bine pentru ei. Nimic nu-i împiedică să-și exercite acest drept democratic. Sunt convins că rezultatele vor fi cele care vor prima.”

Acesta a amintit și de realizările administrative din ultimii ani, menționând dezvoltarea infrastructurii educaționale și medicale, precum și extinderea rețelelor de transport: „Am făcut metrou, am făcut spitale, am făcut școli. Asta nu este un simbol al deznădejdii, ci al optimismului și al dorinței de a schimba din toată inima ceva în acest oraș.”

