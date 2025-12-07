Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a transmis primele declarații după închiderea urnelor, mulțumind bucureștenilor pentru prezența la vot și cerând „atenție maximă” în secțiile de votare la numărarea buletinelor. El a afirmat că rezultatul este „neconcludent” până la finalizarea procesului de numărare.

„În primul rând aș dori să mulțumesc din tot sufletul bucureștenilor care s-au prezentat la vot, dar și celor care nu s-au prezentat la vot. Vreau să le mulțumesc colegilor mei (…)”, a spus Daniel Băluță în debutul declarației.

El a subliniat că rezultatul votului nu poate fi evaluat până la finalizarea numărării.

„În ceea ce privește rezultatul, este unul neconcludent, este esențială numărarea voturilor. Îi rog pe colegii mei din secție să fie foarte atenți, îi somez pe cei care au gânduri necurate să uite de ele”, a transmis candidatul.

