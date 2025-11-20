Live TV

Digi 24 și Digi 24 FM anunță că intenționează să difuzeze emisiuni destinate campaniei electorale pentru alegerile locale 2025

Alegeri locale 2025. Foto: Inquam Photos / George Calin

Către,

CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
București, Bd. Libertății nr. 14, sectorul 5, cod 050706
E-mail: cna@cna.ro; Fax: 021.305.53.54

Subsemnatul/Subscrisa, Campus Media TV SRL, cu domiciliul/sediul în localitatea București, str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum, 2000 Building, Faza 1, Etaj 5, sectorul 5, în vederea aplicării dispozițiile art. 4 alin. (1) din Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 884/2025 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025, în calitate de titular de licență audiovizuală nr. S-TV 273 / 07.12.2010, vă comunicăm că postul nostru de televiziune, cu denumirea DIGI24, intenționează să difuzeze următoarele categorii de emisiuni dedicate campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale.

Estimăm că difuzarea emisiunilor dedicate campaniei electorale va începe la
data 22 noiembrie 2025.

Persoanele învestite cu responsabilități directe privind organizarea emisiunilor destinate campaniei electorale sunt domnul Marius Tian, redactor șef Digi24 și Vera Secrieriu, reprezentant Digi24 în relația cu CNA și pot fi contactate la telefon 031.400.26.03, fax: 031.400.26.06, e-mail: redactie@digi24.ro, marius.tian@digi24.ro, veronica.secrieru@digi24.ro.

Prin completarea și semnarea prezentei anexe vă dați acordul ca datele cu caracter personal să fie afișate pe pagina de internet a instituţiei, la adresa www.cna.ro.

