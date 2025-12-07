Exit-poll alegeri București 2025. Digi24.ro prezintă primele estimări ale rezultatelor votului din 7 decembrie

Digi24.ro publică azi primele estimări de tip exit-poll ale votului din 7 decembrie, realizate de institutele CURS și Avangarde.

Bucureștenii hotărăsc duminică cine va fi viitorul primar al capitalei, funcție care, în mod tradițional, primește cele mai multe voturi după cea de președinte.

Jurnaliștii Digi24 sunt pregătiți în toate punctele fierbinți ale Captialei și vă vor prezenta oră de oră tot ce se întâmplă la alegerile de azi.

De asemenea, vor fi și transmisiuni speciale din celelalte zone din țară unde au loc alegeri locale parțiale.

Cine sunt candidații

În competiția pentru Primăria Generală a Capitalei s-au înscris în total 17 candidați: zece din partea partidelor politice și șapte independenți.

Lista acestora, în ordinea în care vor fi pe buletinul de vot:

Poziția 1 - Cătălin Drulă - Uniunea Salvați România (USR);

Poziția 2 - Daniel Băluță - Partidul Social Democrat (PSD);

Poziția 3 - George-Valentin Burcea - Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Poziția 4 - Ciprian Ciucu - Partidul Național Liberal (PNL);

Poziția 5 - Ana-Maria Ciceală - Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS);

Poziția 6 - Liviu-Gheorghe Florea - Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache;

Poziția 7 - Gheorghe Macovei - Partidul România Mare;

Poziția 8 - Oana Crețu - Partidul Social Democrat Unit;

Poziția 9 - Mihai-Ioan Lasca - Patrioții Poporului Român;

Poziția 10 - Rareș Lazăr - Partidul România în Acțiune;

Poziția 11 - Anca-Nicoleta Alexandrescu - alianța electorală „Dreptate pentru București”

Poziția 12 - Dănuț-Angelo Trifu - candidat independent;

Poziția 13 - Eugen-Orlando Teodorovici - candidat independent;

Poziția 14 - Gheorghe Nețoiu - candidat independent;

Poziția 15 - Vlad-Dan Gheorghe - candidat independent;

Poziția 16 - Angela Negrotă - candidat independent;

Poziția 17 - Constantin-Titian Filip - candidat independent.

Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici au anunțat că s-au retras din cursa electorală, însă numele acestora a rămas pe buletinele de vot, având în vedere că decizia a venit după termenul până la care puteau renunța la candidatură în mod oficial.

Editor : Redacția Digi24