Forţa Dreptei îl susţine pe Ciprian Ciucu în campania pentru Primăria Capitalei

Partidul Forţa Dreptei îl susţine pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în campania pentru Primăria Capitalei.

Ludovic Orban a anunţat că în cursul zilei de joi a întrunit forurile statutare ale formaţiunii politice pentru a hotărî pe cine susţin în alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei.

„Am avut decizii luate în unanimitate, atât în Biroul Municipal Forţa Dreptei, cât şi în Biroul Politic Naţional. Eu, Ludovic Orban, şi colegii mei din Forţa Dreptei am luat decizia de a-l susţine pe Ciprian Ciucu în competiţia extrem de importantă pentru desemnarea viitorului primar general al Capitalei”, a spus Orban într-o conferință de presă alături de Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Ludovic Orban a fost revocat recent din funcția de consilier prezidențial pe politică internă a președintelui Nicușor Dan.

Editor : A.C.