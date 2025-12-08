Live TV

Ilie Bolojan: Ciprian Ciucu va schimba faţa Capitalei. Voi colabora pentru rezolvarea problemelor ce ţin şi de Guvern

Data publicării:
Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan.
Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe liberalul Ciprian Ciucu pentru câştigarea funcţiei de primar general al Capitalei. El a subliniat că va colabora cu acesta şi cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor Bucureșiului care ţin şi de Guvern.

„Felicitări, Ciprian Ciucu! Prin competenţa probată la Primăria Sectorului 6, prin integritatea dovedită în aceşti ani şi prin ataşamentul faţă de Bucureşti, sunt convins că va schimba faţa Capitalei", a scris Bolojan pe Facebook, potrivit Agerpres.

El le-a mulţumit cetăţenilor din Bucureşti pentru sprijinul acordat.

„Voi colabora cu Ciprian Ciucu şi cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor ce ţin şi de Guvern. Respect", a adăugat Bolojan.

Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
