Ilie Bolojan îndeamnă electoratul să iasă la vot, cu câteva ore înainte de închiderea urnelor

ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto:Inquam Photos / George Călin

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a îndemnat electoratul să iasă la vot, într-o postare în pagina de Facebook, cu cinci ore înainte de închiderea urnelor în localitățile în care au loc alegeri în această duminică. Sfatul său este ca alegătorii să pună ștampila în buletinele de vot pe numele candidaților „pricepuți” și „buni administratori”.

„Încă 5 ore de vot. Îi îndemn pe bucureşteni şi pe cetăţenii din celelalte localităţi unde azi sunt alegeri parţiale să vină la vot şi să voteze”, scrie liderul PNL pe Facebook.

„Votaţi oameni pricepuţi şi corecţi, votaţi buni administratori pentru localităţile dumneavoastră. Daţi un vot raţional, un vot înţelept!”, este îndemnul lui Bolojan. El subliniază că ţara se schimbă în bine, cu fiecare localitate şi cu fiecare primar care munceşte cum trebuie pentru comunitatea lui. Apelul său vine la puţin timp după ce candidatul partidului la Primăria Genrală Ciprian Ciucu a lansat un apel similiar ţi a afirmat că în acest moment sunt doar doi competitori cu şanse, unul fiind chiar el.

La acest moment, în Bucureşti, prezenţa la vot este 22,19%.

