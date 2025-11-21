Video Influencerul Makaveli se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: „De ziua mea, am hotărât să fac un cadou bucureștenilor” Data actualizării: 21.11.2025 15:45 Data publicării: 21.11.2025 15:36 Foto: Facebook / Alex Makaveli Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli, a anunțat vineri că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu, candidată independentă, susținută de AUR și PNȚCD. Sondaj Flashdata pentru alegerile din București: cursă strânsă între primii patru candidați Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei Sondaj: Cursă strânsă între primii patru candidați pentru Primăria Capitalei Daniel Băluță și-a depus candidatura la Capitală. Sorin Grindeanu, absent de la eveniment Alegeri locale 2025. Anca Alexandrescu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Ea este susținută de AUR Mai mulți bani la Primăria Generală decât la sectoare. Daniel Băluță: Ce au consimțit bucureștenii prin referendum e o idee foarte bună Daniel Băluță: „Îi respect pe Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă. Și pe Anca Alexandrescu - nu e o glumă!” Răspunsul lui Daniel Băluță, întrebat dacă Nicușor Dan a fost un primar bun pentru București: „A fost votat de 6 milioane de oameni” Ciprian Ciucu și-a depus candidatura Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli, și-a anunțat, vineri, retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei pentru a o susține pe candidata independentă Anca Alexandrescu, susținută de AUR și PNȚCD.Influencerul s-a înscris în cursă drept candidat independent, iar până astăzi a beneficiat de susținerea Dianei Șoșoacă și a partidului acesteia, SOS România.„Astăzi, de ziua mea, am hotărât să fac un cadou bucureștenilor. (...) Îmi anunț retragerea candidaturii în favoarea doamnei Anca Alexandrescu”, a anunțat Makaveli la Realitatea TV.După acest anunț, liderul AUR George Simion a salutat pe rețelele sociale decizia lui Alexandru Zidaru.Alexandru Zidaru a devenit cunoscut pe rețeaua socială TikTok după anularea alegerilor prezidențiale din 2024, atunci când a declarat că este susținătorul lui Călin Georgescu. Editor : C.S. Etichete: primaria capitalei alegeri primaria capitalei anca alexandrescu makaveli alegeri bucuresti 2025 Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai... 2 Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia... 3 Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată... 4 Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să desființeze un institut de cercetare care nu... 5 Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe...