Alex Makaveli
Foto: Facebook / Alex Makaveli

Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli, și-a anunțat, vineri, retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei pentru a o susține pe candidata independentă Anca Alexandrescu, susținută de AUR și PNȚCD.

Influencerul s-a înscris în cursă drept candidat independent, iar până astăzi a beneficiat de susținerea Dianei Șoșoacă și a partidului acesteia, SOS România.

„Astăzi, de ziua mea, am hotărât să fac un cadou bucureștenilor. (...) Îmi anunț retragerea candidaturii în favoarea doamnei Anca Alexandrescu”, a anunțat Makaveli la Realitatea TV.

După acest anunț, liderul AUR George Simion a salutat pe rețelele sociale decizia lui Alexandru Zidaru.

Alexandru Zidaru a devenit cunoscut pe rețeaua socială TikTok după anularea alegerilor prezidențiale din 2024, atunci când a declarat că este susținătorul lui Călin Georgescu.

