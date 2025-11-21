Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli, a anunțat vineri că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu, candidată independentă, susținută de AUR și PNȚCD.

Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli, și-a anunțat, vineri, retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei pentru a o susține pe candidata independentă Anca Alexandrescu, susținută de AUR și PNȚCD.

Influencerul s-a înscris în cursă drept candidat independent, iar până astăzi a beneficiat de susținerea Dianei Șoșoacă și a partidului acesteia, SOS România.

„Astăzi, de ziua mea, am hotărât să fac un cadou bucureștenilor. (...) Îmi anunț retragerea candidaturii în favoarea doamnei Anca Alexandrescu”, a anunțat Makaveli la Realitatea TV.

După acest anunț, liderul AUR George Simion a salutat pe rețelele sociale decizia lui Alexandru Zidaru.

Alexandru Zidaru a devenit cunoscut pe rețeaua socială TikTok după anularea alegerilor prezidențiale din 2024, atunci când a declarat că este susținătorul lui Călin Georgescu.

