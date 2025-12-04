Live TV

Nou sondaj pentru București. Cine este în topul preferințelor de vot cu doar câteva zile înaintea alegerilor

primaria capitalei
Primăria Capitalei. Foto: Digi24
Un nou sondaj privind alegerile din Capitală, realizat de INSCOP și dat publicității joi, îl arată pe primul loc în preferințele alegătorilor pe Daniel Băluță. Acesta este urmat de Ciprian Ciucu, iar Anca Alexandrescu urcă o treaptă, după ce într-un sondaj anterior era cotată abia pe poziția a patra. Clasamentul se schimbă în cazul alegătorilor care declară că merg sigur la vot. 

Potrivit sondajului INSCOP Research, realizat la nivelul Municipiului București în perioada 2-3 decembrie 2025, la comanda Informat.ro, 28,2% dintre cei care își exprimă o opțiune de vot l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD). Procentul crește față de luna precedentă - 26,6% în noiembrie. 

Ciprian Ciucu (PNL) este pe locul al doilea la mică distanță. Candidatul liberal ar fi votat de 27,1% dintre respondenți, fiind și el pe un trend ascendent - față de 24,2% în luna noiembrie. 

Anca Alexandrescu (susținută de AUR) figurează pe locul al treilea cu 21%, iar Cătălin Drulă ar aduna, potrivit acestui sondaj, 11,1% din voturile respondenților. Urmează apoi Ana Ciceală (SENS), cu 6,9% din preferințele alegătorilor. 

Schimbare de clasament în cazul celor care merg sigur la vot

Topul candidaților se schimbă în cazul alegătorilor care au declarat că vor merge cu siguranță la vot. Pe primul loc ar fi Ciprian Ciucu de această dată, cu 28,9% din respondenții care merg sigur la vot, urmat de Daniel Băluță - 27,4% șanse, Anca Alexandrescu - 21,2% și Cătălin Drulă - 10,9%. 

sondaj inscop
Sursa: Sondaj INSCOP

Cum au fost culese datele

Datele au fost culese în perioada 2-3 decembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1200 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8 %, la un grad de încredere de 95%.

Val de sondaje pentru București

Un sondaj de opinie pe tema alegerilor pentru Primăria Capitalei, realizat de CURS și dat publicității miercuri, arăta o altă ordine a principalilor candidați. Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, este cotată abia pe poziția a patra, în condidiile în care un sondaj AtlasIntel publicat în urmă cu două zile o situa pe locul 2.

Cercetarea a relevat următoarele opţiuni: Daniel Băluţă (PSD) - 26%, Ciprian Ciucu (PNL) - 23%, Cătălin Drulă (USR) - 22%, Anca Alexandrescu (independentă) - 17%, Ana Maria Ciceală (SENS) - 7%, George Valentin Burcea (POT) - 4%.

Pe 1 decembrie, un sondaj realizat de AtlasIntel la comanda Hotnews.ro dădea o cu totul altă ordine, cu Anca Alexandrescu pe locul 2, înaintea candidatului PNL, Ciprian Ciucu. Potrivit datelor AtlasIntel, Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie, este pe primul loc, cu 23,3%, urmat de Anca Alexandrescu, cu 23,2%, Ciprian Ciucu -  21,7%, Cătălin Drulă - 15,5% și Ana Ciceală - 8,4%.

Un alt sondaj, realizat de Flashdata și publicat pe 21 noiembrie, arăta ordinea Ciprian Ciucu, cu 21,5% din voturi, urmat de Daniel Băluță, cu 20,5%, Cătălin Drulă, cu 19%, și Anca Alexandrescu, cu 18,5%.

