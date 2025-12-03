Live TV

O nouă răsturnare de situație în ultimul sondaj de opinie pentru Primăria Capitalei

primaria capitalei
Primăria Capitalei. Foto: Digi24
Un sondaj de opinie pe tema alegerilor pentru Primăria Capitalei, realizat de CURS și dat publicității miercuri, răstoarnă din nou ordinea principalilor candidați. Anca Alxandrescu, candidata independentă susținută de AUR, este cotată abia pe poziția a patra, în condidiile în care un sondaj AtlasIntel publicat în urmă cu două zile o situa pe locul 2.

36% dintre subiecţii sondajului CURS au spus că e „foarte sigur” că vor vota duminică şi alţi 16% au spus că e „sigur” că se vor prezenta la urne.

Cercetarea a relevat următoarele opţiuni: Daniel Băluţă (PSD) - 26%, Ciprian Ciucu (PNL) - 23%, Cătălin Drulă (USR) - 22%, Anca Alexandrescu (independentă) - 17%, Ana Maria Ciceală (SENS) - 7%, George Valentin Burcea (POT) - 4%, potrivit Agerpres.

Sondajul a fost realizat în perioada 26-30 noiembrie, la nivelul populaţiei adulte rezidente din Bucureşti. Volumul eşantionului este de 1.031 de respondenţi, iar tipul eşantionului este probabilistic, multistadial, stratificat.

Marja maximă de eroare pentru întregul eşantion este de +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).

Ce spun ultimele sondaje

În urmă cu doar două zile, pe 1 decembrie, un sondaj realizat de AtlasIntel la comanda Hotnews.ro dădea o cu totul altă ordine, cu Anca Alexandrescu pe locul 2, înaintea candidatului PNL, Ciprian Ciucu.

Potrivit datelor AtlasIntel, Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie, este pe primul loc, cu 23,3%, urmat de Anca Alexandrescu, cu 23,2%, Ciprian Ciucu -  21,7%, Cătălin Drulă - 15,5% și Ana Ciceală - 8,4%.

Aceeași casă realizase un alt sondaj pe 17 noiembrie, în care conducea Ciprian Ciucu - 19,2%, urmat de Daniel Băluță - 18,6%, Cătălin Drulă - 18,1%, Anca Alexandrescu - 17,9%.

Un alt sondaj, realizat de Flashdata și publicat pe 21 noiembrie, arăta ordinea Ciprian Ciucu, cu 21,5% din voturi, urmat de Daniel Băluță, cu 20,5%, Cătălin Drulă, cu 19%, și Anca Alexandrescu, cu 18,5%.

Pe 20 noiembrie, institutul INSCOP publicase un sondaj care îl plasa pe Daniel Băluță pe locul 1, cu 26,6%, urmat de Ciprian Ciucu (24,2% ), Anca Alexandrescu (19,1%) și Cătălin Drulă (11,6%).

