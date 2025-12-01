Live TV

Ordine schimbată între primii trei clasați în ultimul sondaj pentru alegerile de la Primăria Capitalei

Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
Un nou sondaj publicat luni schimbă ordinea primilor clasați în cursa pentru Primăria Capitalei, plasând-o pe Anca Alexandrescu pe locul 2, înaintea candidatului PNL Ciprian Ciucu. Cursa rămâne în continuare extrem de strânsă, diferențele dintre candidați fiind chiar și mai mici de 1%, în interiorul marjei de eroare.

Sondajul realizat de AtlasIntel la comanda Hotnews.ro, îl plasează pe Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie, pe primul loc, cu 23,3%, urmat imediat de Anca Alexandrescu, cu 23,2%, la doar 0,1% de primarul Sectorului 4.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL, este pe locul 3, cu 21,7%.

Pe locul 4 se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 15,5%, urmat de candidata SENS, Ana Ciceală, cu 8,4%.

Într-un alt sondaj AtlasIntel realizat cu două săptămâni în urmă, tot la comanda Hotnews.ro, Ciucu era pe locul 1, Băluţă - pe 2, iar Alexandrescu era pe locul 4: Ciprian Ciucu - 19,2% Daniel Băluță - 18,6% Cătălin Drulă - 18,1% Anca Alexandrescu - 17,9%

Faţă de precedentul sondaj AtlasIntel, în măsurătoare publicată pe 1 decembrie cea mai mare creştere – de 5,3% – a avut-o Anca Alexandrescu, în timp ce Daniel Băluţă a crescut cu 4,7%.

În sondajul de azi, Ciprian Ciucu a trecut pe locul 3, iar Cătălin Drulă chiar a scăzut în intenția de vot, față de măsurătoare precedentă.

Precizări legate de sondaj

Cercetarea a fost realizată în perioada 27-30 noiembrie, pe un eşantion de 2.964 de respondenţi din Bucureşti.

Sondajul AtlasIntel a fost realizat prin metoda recrutare digitală aleatorie şi are o marjă de eroare de 2 puncte procentuale, la un grad de încredere de 95%.

De asemenea, legat de sondajul publicat azi, Hotnews mai precizează că „că unul dintre oamenii apropiați de AtlasIntel, Cristian Movilă, lucrează separat pentru campania lui Daniel Băluță, în calitate de consultant politic”. 

Sursa menționată mai precizează că Cristian Movilă a lucrat și pentru campania lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale.

Ce indică sondajele recente

Un sondaj Flashdata publicat pe 21 noiembrie arăta un scor strâns între primii candidați la Primăria Generală a Capitalei.

Pe primul loc în intenția de vot figura Ciprian Ciucu, cu 21,5% din voturi, urmat de Daniel Băluță, cu 20,5%.

Candidatul USR, Cătălin Drulă, era pe locul al treilea, la mică distanță, cu 19%, urmat de Anca Alexandrescu, susținută de AUR, cu 18,5%.

Pe 20 noiembrie, institutul INSCOP publicase un sondaj care îl plasa pe Daniel Băluță pe locul 1, cu 26,6%, urmat de Ciprian Ciucu (24,2% ), Anca Alexandrescu (19,1%) și Cătălin Drulă (11,6%).

