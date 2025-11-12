Pe cine vede PSD principal contracandidat al lui Daniel Băluță la București. Sorin Grindeanu: „E o bătălie aproape în patru”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că principalii contracandidaţi al lui Daniel Băluţă, candidatul social-democraţilor la Primăria Capitalei, sunt Cătălin Drulă, candidatul USR, şi Ciprian Ciucu, candidatul PNL, dar a adăugat că nu exclude să fie o luptă în patru, deoarece Anca Alexandrescu, susţinută de AUR, are un procent destul de mare. Grindeanu a adăugat că Daniel Băluţă va vorbi în campanie despre politici publice, despre administraţie şi mai puţin despre politică.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, miercuri, la stirileprotv.ro, cine este principalul contracandidat al lui Daniel Băluţă la Primăria Capitalei.

„Cătălin Drulă şi Ciprian Ciucu. Asta arată sondajele. Şi eu chiar aş spune că e o bătălie aproape în patru şi Anca Alexandrescu este acolo cu un procent destul de mare”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a mai fost întrebat pe ce prezenţă mizează la alegerile de la Primăria Capitalei.

„Mi-e greu să vă spun cu o lună înainte, mi-este absolut imposibil, dar vă asigur că ceea ce vom face noi în această lună sau ceea ce va face Daniel Băluţă, pentru că el ştie să ducă această campanie electorală, va vorbi despre politici publice pentru bucureşteni, despre administraţie şi mai puţin despre politică. Asta îşi propune Daniel, fără să răspundă la eventualele atacuri, la chestiuni care sunt mai mult politice. Şi l-am încurajat să facă acest lucru, pentru că eu cred că bucureştenii au nevoie de administraţie şi mai puţin de politică”, a afirmat preşedintele PSD.

