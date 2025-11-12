Live TV

Pe cine vede PSD principal contracandidat al lui Daniel Băluță la București. Sorin Grindeanu: „E o bătălie aproape în patru”

Data actualizării: Data publicării:
sorin grindeanu daniel baluta congres psd
Foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că principalii contracandidaţi al lui Daniel Băluţă, candidatul social-democraţilor la Primăria Capitalei, sunt Cătălin Drulă, candidatul USR, şi Ciprian Ciucu, candidatul PNL, dar a adăugat că nu exclude să fie o luptă în patru, deoarece Anca Alexandrescu, susţinută de AUR, are un procent destul de mare. Grindeanu a adăugat că Daniel Băluţă va vorbi în campanie despre politici publice, despre administraţie şi mai puţin despre politică. 

Sorin Grindeanu a fost întrebat, miercuri, la stirileprotv.ro, cine este principalul contracandidat al lui Daniel Băluţă la Primăria Capitalei. 

„Cătălin Drulă şi Ciprian Ciucu. Asta arată sondajele. Şi eu chiar aş spune că e o bătălie aproape în patru şi Anca Alexandrescu este acolo cu un procent destul de mare”, a declarat Sorin Grindeanu. 

El a mai fost întrebat pe ce prezenţă mizează la alegerile de la Primăria Capitalei. 

„Mi-e greu să vă spun cu o lună înainte, mi-este absolut imposibil, dar vă asigur că ceea ce vom face noi în această lună sau ceea ce va face Daniel Băluţă, pentru că el ştie să ducă această campanie electorală, va vorbi despre politici publice pentru bucureşteni, despre administraţie şi mai puţin despre politică. Asta îşi propune Daniel, fără să răspundă la eventualele atacuri, la chestiuni care sunt mai mult politice. Şi l-am încurajat să facă acest lucru, pentru că eu cred că bucureştenii au nevoie de administraţie şi mai puţin de politică”, a afirmat preşedintele PSD. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
diana buzoianu la o sedinta
1
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
Când se șterg punctele de penalizare. Foto Getty Images
2
După ce perioadă se șterg punctele de penalizare primite pentru abateri în trafic. Cum...
Pașaport rusesc
3
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
4
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
sediul Curtea Europeană de Justiție
5
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea...
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Digi Sport
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Rezultat nul după ședința de la Cotroceni: nicio concluzie clară a...
donald trump
Cum îl apară Casa Albă pe Donald Trump, după ce democrații au...
caruta, sat INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce a descoperit Curtea de Conturi la primăriile din țară: salarii...
Mission AIGLE - CINCU - Roumanie
Scenariul atacării unui stat NATO. Exercițiu de amploare în România...
Ultimele știri
Elon Musk, mesaj pentru Ursula von der Leyen după prezentarea Scutului democrației: Liderul UE ar trebui să fie „ales de popor”
Prima victorie a României U19 în parcursul spre Campionatul European de fotbal din 2026. Tricolorii au învins Andorra la Voluntari
Guvernul sârb intenţionează să interzică Radio Europa Liberă şi două posturi de televiziune
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu psd
Ce spune Sorin Grindeanu despre soarta Coaliției. „Nimeni nu se aşteaptă să aplaudăm ca în Coreea de Nord”
sorin grindeanu
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această lege, ci şi cei asupra cărora se aplică
dominic fritz ciprian ciucu
Dominic Fritz îl acuză pe Ciprian Ciucu că a făcut „blat deschis” cu PSD în 2024. Stroe (PNL): Scopul lui e de a fura voturi de dreapta
internship
Numărul locurilor pentru internship în instituții de stat și firme private va fi dublat. Ce mai prevede proiectul adoptat de Parlament
copil autism gradinita joaca
Proiect în Parlament: consiliere psihologică gratuită pentru familiile copiilor cu autism sau cu sindromul Down
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Fanatik.ro
Cuplul momentului în lumea tenisului! Frumoasa blondă a confirmat că are o relație cu un cunoscut jucător
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Salariul cu 7 cifre pentru care Gică Hagi va semna următorul contract de antrenor. Dezvăluiri de ultimă oră
Adevărul
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă” care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își...
Playtech
De ce toate supermarketurile au gresie pe jos? Nu ţine de curăţenie, e un truc genial pentru retaileri
Digi FM
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă...
Digi Sport
S-a aflat: Siyabonga Ngezana s-a săturat de Gigi Becali și ”a plecat”!
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
„Predator: Badlands” stabileşte un record al francizei. Ce încasări a avut la debutul în box office-ul...
Adevarul
Cortina de sârmă ghimpată a României anilor '80, între frontieriști și grăniceri. Tânăra care a născut în...
Newsweek
84 de pensionari au cerut azi dreptate judecătorilor CCR care au pensii speciale de 10.000€. Ce li s-a răspuns
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Actorii din „Now You See Me”, impresionați să lucreze cu Morgan Freeman: „E o adevărată legendă!” Cum se...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...