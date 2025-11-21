Live TV

Video PSD și PNL, atacuri la primarii rivali din Capitală. Lia Olguța Vasilescu: „Mi-am rupt tocurile”. Ilie Bolojan: „Riști să faci entorsă”

ilie bolojan lia olguta vasilescu
Foto: Inquam Photos

Primarul Craiovei Lia Olguța Vasilescu a acuzat că își rupe tocurile în Sectorul 1, unde primar este liberalul George Tuță. Replica liderului PNL Ilie Bolojan a venit la o zi după. Prim-ministrul a povestit cât de greu este să mergi prin centrul vechi al Capitalei, unde riști să îți luxezi gleznele din cauza gropilor. Zona despre care vorbește Bolojan se află în Sectorul 3, unde primar este social-democratul Robert Negoiță.

„Îmi pare rău să spun, și credeți-mă că nu glumesc deloc, sunt trei perechi de pantofi la care mi-am rupt tocurile până acum în Sectorul 1, mai precis în față la Ministerul Energiei. De câte ori vin acolo, și vin aproape săptămânal, unde-i și ministrul Sănătății, unde-i și Ministerul Muncii și Ministerul de Interne.

Deci nu se poate ca femeie să nu poți să mergi pe tocuri acolo. Este, totuși, Sectorul 1 al Capitalei. Din păcate, se vede cine gestionează bine sectoarele, cine-și gestionează bine primăria și cine prost”, a afirmat, miercuri, Lia Olguța Vasilescu, primar al Craiovei, la evenimentul de lansare a candidatului social-democraților la Primăria Capitalei, Daniel Băluță.

Ilie Bolojan a spus, joi, la prezentarea programului de candidat pentru PMB de către Ciprian Ciucu, că într-o zonă din Sectorul 3, „dacă n-ai grijă, riști să faci entorsă”.

„Uneori mă duc să-mi iau cărți de la Cărturești. Și mă duc pe pietonală. De la Cărturești Carusel. Și când ajungi dincolo de BNR, intri într-o zonă în care, dacă n-ai grijă, riști să faci entorsă datorită faptului că acei cubeți mici au goluri între ei. Că deja au început să plece de acolo, sunt gropițe pe care ar trebui cineva să le vadă”, a spus premierul și liderul PNL la eveniment.

