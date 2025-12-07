Sondaj INSCOP rezultate alegeri București 2025. Ciprian Ciucu îl devansează clar pe Daniel Băluță. Cum stau ceilalți candidați

Institutul INSCOP Research a realizat duminică, în ziua votului, cu sprijinul Informat.ro, un sondaj de opinie telefonic privind rezultatele alegerilor pentru Primăria Capitalei.

Datele sondajului INSCOP arată că voturile bucureștenilor pentru poziția de primar general al Capitalei se distribuie astfel:

Ciprian Ciucu (PNL) - 31.7%,

Daniel Băluță (PSD) - 26.1%

Anca Alexandrescu (independentă sprijinită de AUR și PNȚCD) - 21.1%

Cătălin Drulă (USR) - 12.8%

Ana Ciceală (SENS) - 7%

Alți candidați înscriși în cursă au cumulat 1.3% din voturi.

Sursă: INSCOP Research

Datele au fost culese pe 7 decembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului fiind de 3.421 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație, sector) pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de 18 ani și peste, care a votat la alegerile pentru Primarul General al Capitalei.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.7% la un grad de încredere de 95%.

Editor : Ș.A.