Stelian Bujduveanu, după victoria lui Ciprian Ciucu: Bucureştiul a transmis că are încredere în echipa liberală

Data actualizării: Data publicării:
Stelian Bujduveanu
Stelian Bujduveanu. Foto: Inquam Photos/ Mălina Norocea

Stelian Bujduveanu, liberalul care a îndeplinit funcţia de primar general interimar după plecarea lui Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni, l-a felicitat, duminică seară, pe Ciprian Ciucu pentru victoria în alegeri.

Bujduveanu consideră că bucureştenii au transmis clar că susţin modul în care PNL face administraţie.

„Bucuresţiul este pe mâini bune. Felicitări, Ciprian Ciucu. Bucureştiul a transmis astăzi un mesaj limpede: încredere în echipa liberală şi în modul de a conduce acest oraş cu rigoare, seriozitate şi rezultate. Mă bucur pentru victoria ta şi pentru faptul că Bucureştiul intră într-o etapă în care proiectele bune pot continua fără întreruperi”, a scris, duminică seară, pe Facebook, Stelian Bujduveanu.

Acesta apreciază că Ciucu a demonstrat în Sectorul 6, unde este primar, „ce înseamnă administraţie modernă”.

„Acum bucureştenii ţi-au încredinţat întreaga Capitală. Succes în noul mandat”, a mai transmis Bujduveanu.

După centralizarea a peste 99% dintre procesele verbale din Bucureşti, Ciprian Ciucu conduce cu peste 36% dintre voturile exprimate.

 

