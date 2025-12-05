Ultimele sondaje înaintea alegerilor din București. Cursă strânsă între principalii candidați. Cum arată rezultatele

Institutele de sondare CURS și Avangarde au dat publicității un nou sondaj, vineri, care arată următoarele rezultate: candidatul PSD, Daniel Băluță, este pe primul loc în topul alegătorilor, urmat la trei procente de candidatul PNL, Ciprian Ciucu. Pe locul al treilea este Cătălin Drulă (USR), urmat de Anca Alexandrescu.

Potrivit sondajului, în topul clasamentului se află Daniel Băluță (PSD) cu 27%, urmat de Ciprian Ciucu (PNL) cu 24%. Candidatul USR, Cătălin Drulă, ar lua 21% din voturile respondenților, în timp ce Anca Alexandrescu, independentă susținută de AUR, se află pe locul al patrulea cu 18%.

Ana Ciceală (SENS) ar aduna 5% din voturi, iar candidatul POT, George Burcea, 3%.

Sondajul a fost realizat în data de 4 decembrie, față în față, la care au răspuns 1.382 de persoane, în vârstă de 18 ani și peste. Marja maximă de eroare este de +/-2,6%, la un nivel de încredere de 95%.

Studiul realizat de CURS și Avangarde reprezintă o calibrare pentru exit-poll-ul pe care cele două case de sondare îl vor publica duminică seara, de la ora 21:00. Pe scurt, reprezintă o etapă tehnică realizată înaintea votului, pentru a pregăti și ajusta modelele statistice pe care casele de sondare le vor aplica în ziua alegerilor, adică duminică, 7 decembrie.

Ce arată ultimele sondaje

Un alt sondaj, de data aceasta realizat de ARA, la comanda Antena3 CNN, a fost dat publicității vineri pentru alegerile care vor avea loc duminică în București și îl arată favorit pe Daniel Băluţă - 26%. Acesta este urmat de Ciprian Ciucu - 24%, Cătălin Drulă - 20%, Anca Alexandrescu - 18%, alt candidat - 12%.

Joi, un sondaj INSCOP Research, a arătat că 28,2% dintre cei care își exprimă o opțiune de vot l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD). Ciprian Ciucu (PNL) se afla pe locul al doilea la mică distanță, votat de 27,1% dintre respondenți. O modificare apare însă pentru locul al treilea, pe care figura Anca Alexandrescu (susținută de AUR) cu 21%, urmată de Cătălin Drulă cu 11,1% din voturile respondenților.

Anterior, un alt sondaj realizat de CURS și publicat miercuri, arăta o altă ordine a principalilor candidați. Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, a fost cotată pe poziția a patra. Cercetarea a relevat următoarele opţiuni: Daniel Băluţă (PSD) - 26%, Ciprian Ciucu (PNL) - 23%, Cătălin Drulă (USR) - 22%, Anca Alexandrescu (independentă) - 17%, Ana Maria Ciceală (SENS) - 7%, George Valentin Burcea (POT) - 4%.

Editor : A.G.