Ultimul sondaj înainte de încheierea campaniei electorale. Răsturnare de situație pe primul loc

FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea
Evoluția candidaților Trei sondaje în ultima zi de campanie

Un nou sondaj de opinie apărut vineri seară, cu doar câteva ore înainte de încheierea campaniei electorale, vine să răstoarne, din nou, ordinea primilor candidați. Este al treilea sondaj publicat în ultima zi de campanie, celelalte două având o altă ordine a principalilor candidați.

Sondajul realizat de AtlasIntel la comanda Hotnews.ro, publicat vineri seară, o are pe primul loc pe Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR, cu 24% intenție de vot.

Pe locul 2, la doar 0,1% în spate, se află Daniel Băluță, cu 23,9%.

Ciprian Ciucu este pe locul 3, cu 20,2%, urmat de Cătălin Drulă, cu 15,3%.

Sondajul AtlasIntel a fost efectuat în perioada 1-5 decembrie 2025, pe un eșantion de 2.188 de persoane, prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de 2 puncte procentuale, la un grad de încredere de 95%.

Evoluția candidaților

Aceeași casă de sondaje a mai realizat două măsurători pentru Hotnews.ro, ale căror rezultate au fost publicate pe 17 noiembrie și 1 decembrie.

Primul sondaj AtlasIntel, 17 noiembrie, dădea următoarea ordine: Ciprian Ciucu - 19,2%, Daniel Băluță - 18,6%, Cătălin Drulă - 18,1%, Anca Alexandrescu - 17,9%. 

Al doilea sondaj, 1 decembrie, dădea următoarea ordine: Daniel Băluță - 23,3%, Anca Alexandrescu - 23,2%, Ciprian Ciucu - 21,7%,  Cătălin Drulă - 15,5%.

Trei sondaje în ultima zi de campanie

Tot vineri, în ultima zi de campanie electorală, au mai apărut două sondaje de opinie.

Unul a fost realizat de ARA la comanda Antena 3 CNN și îl dă favorit la alegerile de duminică pentru Primăria Capitalei pe Daniel Băluţă.

Potrivit sondajului ARA, ordinea candidaților în funcţie de intenţia de vot este următoarea: Daniel Băluţă - 26%, Ciprian Ciucu - 24%, Cătălin Drulă - 20%, Anca Alexandrescu - 18%.

Al doilea sondaj apărut vineri a fost realizat de institutele de sondare CURS și Avangarde.

Potrivit sondajului, pe primul loc la intenție de vot se află Daniel Băluță - 27%, urmat de Ciprian Ciucu - 24%, Cătălin Drulă - 21% și Anca Alexandrescu - 18%.

Editor : B.P.

