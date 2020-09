Alegeri locale 2020. Cine este cel mai tânăr candidat la primăria unui oraș din România

Cel mai tânăr candidat la primăria unui oraș din România are 25 de ani și a renunțat la București pentru Săliştea de Sus, din Maramureș. A candidat împotriva unui primar aflat în funcție de 18 ani.

Asistent universitar în București și expert evaluator al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, Cristian Opriș a terminat două facultăți și trei programe de masterat pentru a ajunge aici. A lăsat totul ca să candideze într-un orășel de 5.000 de oameni

Cristian Opriș: Oamenii de bine nu prea fac pasul înspre politică și nefăcând pasul înspre politică n-ai cum să ajungi să devii factor decizional ca să poți să transformi România într-o Românie ideală.

Localnicii îl cunosc și spun că au încredere în el pentru că a fost crescut de bunică.

Maria Grad, bunica: Să fie corect totdeauna și cinstit și atunci toate o să fie bine

Cristian Opriș: Am văzut atâtea exemple în țară de primari tineri și am zis că eu de ce să nu pot să fac asta, chiar dacă venind la țară eram oarecum conștient că oamenii sunt puțin mai conservatori, dar am zis că vreau să încerc să vedem dacă putem să schimbăm și mentalități.

Un primar trebuie să aibă respect, primarul e în slujba cetățeanului, nu cetățenii sunt în slujba primarului.

Locuitorii din Săliștea de Sus știu ce își doresc de la administratorul orașului: locuri de muncă pentru tineri ca să vină din străinătate și oameni tineri care să se ocupe de oraș.



