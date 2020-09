Alegeri locale 2020. De ce nu votează Raed Arafat în București

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că duminică nu va merge la vot deoarece nu are viză de flotant. Secretarul de stat a adăugat că votul electronic ar fi rezolvat astfel de probleme.

"Sunt în București, nu am făcut viză de flotant așa că nu am cum să votez. O să fiu la Minister", a declarat Raed Arafat, explicând că are, în continuare, adresa din Mureș. "Nu pot să mă duc acolo și să mă întorc în București, mai ales că înlocuiesc și un coleg, așa că voi fi la București. Altfel, în toate celelalte campanii am mers și am votat".

Votul electronic ar fi rezolvat astfel de probleme, este de părere secretarul de stat. Raed Arafat. "Lumea evoluează, e normal să ajungem să votăm și să facem multe lucruri pe cale digitală".

Alegeri Locale 2020. Reguli speciale la urne, în contextul pandemiei

Alegerile locale 2020 se desfășoară în condiții speciale, în contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, au fost stabilite reguli la urne și în sălile de vot, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului.

Prin Hotărârea de Guvern pentru prelungirea stării de alertă, Executivul a stabilit regulile care trebuie respectate la alegerile locale din 27 septembrie.

Astfel, purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toți participanții la procesul electoral: alegători, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, operatorii de calculator, persoanele acreditate, candidații, delegaţii acreditaţi, personalul de pază, personalul tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare, informaticieni, personalul centrelor operative de intervenție pentru remedierea disfuncționalităților Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal – SIMPV, membrii biroului electoral de circumscripţie ierarhic superior pe toată perioada în care se află în sediul secţiei de votare şi în localul de vot.

De asemenea, este prevăzută asigurarea distanțării fizice de minimum 1 metru între participanții la procesul electoral, dezinfecția periodică după fiecare contact direct cu alte persoane a mâinilor participanților la procesul electoral, dar și dezinfecţia sediilor secţiilor de votare.

Totodată, primarii trebuie să asigure, pe cât posibil, circuite separate de intrare și ieșire din secție. Tot administrațiile locale trebuie să asigure flacoane cu soluție dezinfectantă, dar și personalul tehnic care va lua temperatura participanților și îi va îndruma pe alegători.

Doar 5 alegători în sala de vot

În sala de vot vor avea acces cel mult 5 alegători.

„Președintele biroului electoral al secției de votare sau locțiitorul acestuia, după caz, se va asigura că numărul total al persoanelor care sunt prezente în același timp în localul de vot, exceptând alegătorii, nu va fi mai mare de 15. Accesul în localul de vot se va face eșalonat, astfel încât în sala unde se votează să nu fie prezenți, în același timp, mai mult de 5 alegători și să se respecte distanțarea de minimum 1 metru între persoane”, se arată în hotărâre.

De asemenea, alegătorii vor fi obligați să își dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul secţiei de votare şi localul de vot și la ieșirea din acestea.

Cum vor fi identificați alegătorii

Alegătorii vor fi nevoiți însă să renunțe la mască pentru a putea fi identificați.

„Alegătorul va fi instruit să poziționeze actul de identitate sau documentul de identitate în suportul terminalului informatic astfel încât datele sale de identificare să poată fi preluate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal – SIMPV; dacă acest lucru nu este posibil, operatorul de calculator va realiza această procedură după care își va dezinfecta mâinile prin aplicarea unei soluții dezinfectante pe bază de alcool sau va schimba mănușile. În vederea identificării de către operatorul de calculator și de către membrii biroului electoral al secției de votare, alegătorul va fi instruit să își îndepărteze pentru scurt timp masca spre a fi identificat, la o distanță de minimum 1,5 m față de operatorul de calculator și membrii biroului electoral al secției de votare; după identificare, alegătorul își va repoziționa masca acoperind nasul și gura”, se mai arată în hotărâre.

Alegătorii își vor aplica singuri ștampila „Votat”

Aceasta mai stabilește că alegătorii își vor aplica singuri ștampila „Votat”: „După exercitarea dreptului de vot, alegătorul își va aplica singur, la indicația și sub supravegherea membrilor biroului electoral al secţiei de votare, timbrul autocolant ori ştampila cu menţiunea „VOTAT”, după caz, pe actul de identitate sau documentul de identitate”.

Hotărârea stabilește că, în cazul urnelor mobile, cei care le însoțesc trebuie să poarte mască și mănuși, care trebuie schimbate sau dezinfectate după părăsirea fiecărei incinte.

De asemenea, potrivit HG, urna specială se va deplasa mai întâi la adresele solicitanților din alte cauze decât COVID-19.

