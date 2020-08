Anghel Iordănescu, suspect de COVID-19. Luni, a participat alături de Gabriela Firea la lansarea candidaților PSD pentru București

Anghel Iordănescu, fostul selecționer al naționalei de fotbal și candidat pe listele PSD la Consiliul General al Capitalei, este suspect de coronavirus, a anunțat fiul său, Edi Iordănescu, pentru Digisport.ro. După ce s-a simțit rău în urmă cu câteva zile, Anghel Iordănescu și-a făcut testul Covid și acum așteaptă rezultatul. La începutul săptămânii, el a fost prezent alături de Gabriela Firea și Petre Roman la lansarea candidaților PSD pentru alegerile locale din București.

În acest moment, Anghel Iordănescu se află în izolare până la aflarea rezultatului.

„Din fericire, nu pot să confirm vestea asta. S-a simțit rău acum vreo 2-3 zile. Are gust, are miros, nu sunt semne clare, dar s-a simțit rău, în sensul că l-a durut capul destul de tare și noaptea a făcut și un pic de temperatură. A decis să meargă și să-și facă toate analizele. Așteptăm răspunsul la toate analizele, este sub observație, sub control, i-a luat sânge, i-a făcut și testul (Covid - n.r.). Întâmplarea face că de atunci se simte mult mai bine, nu s-a agravat. El și sora s-au izolat. Mama a fost plecată ceva timp de acasă, a plecat cu fratele meu mai mic, au fost într-un concediu. Tata a rămas în București, urma să plece împreună, dar am preferat toți să avem grijă, să fim precauți, iar ei stau separat față de noi restul”, a declarat Edi Iordănescu duminică, la Digi Sport Matinal.

Luni, 17 august, Anghel Iordănescu a fost prezent alături de Gabriela Firea, Petre Roman și alți politicieni și foști sportivi la lansarea candidaților PSD pentru alegerile locale din București. Iordănescu se află pe lista PSD pentru Consiliul General al capitalei, alături de Petre Roman, fostul președinte LPF, Dumitru Dragomir, fosta canotoare Elisabeta Lipă și fostul antrenor de fotbal Cornel Dinu.

