Cioloș: În 2016, eu eram fiul lui Soros, așa cum azi același PSD încearcă să-l asocieze pe Nicușor Dan cu interlopii

Copreședintele Alianței USR PLUS, Dacian Cioloș, a declarat că Nicușor Dan este o țintă a propagandei duse de PSD și Gabriela Firea, prin care se încearcă asocierea candidatului dreptei la Primăria Capitalei cu interlopii, așa cum s-a încercat inducerea ideii că Cioloș ar fi fiul omului de afaceri american George Soros. Cioloș a adăugat că, după mandatul actualului primar general al Capitalei, Gabriela Firea, „Bucureștiul arată ca un Voluntari mai mare”.

„În 2016, eu eram fiul lui Soros, așa cum azi același PSD încearcă să îl asocieze pe Nicușor Dan cu interlopii. PSD știe să murdărească, dar nu și să curețe, cât timp nici bucureștenilor nu e în stare să le distribuie apă caldă”, a spus Dacian Cioloș, într-o postare publicată pe Facebook.

„Nicio propagandă electorală, finanțată cu milioane de euro, nu poate ascunde o realitate tulburătoare. În plină pandemie sanitară, cetățenii din capitala celui de-al șaselea stat membru al Uniunii Europene se plâng că nu au cu ce să se spele”, a declarat Cioloș.

Co-președintele USR PLUS a spus că Firea „distribuie circ”, în condițiile în care bucureștenii au nevoie de apă caldă. „Iar acum ținta propagandei este Nicușor Dan pentru că e omul care, alături de consilierii Alianței USR PLUS, va scoate la lumină toată corupția și incompetența din Primăria condusă de doamna Firea”, a mai adăugat liderul USR PLUS.

„După mandatul doamnei Firea, Bucureştiul arată ca un Voluntari mai mare, prin practicile de clan folosite şi importate de la domnul Pandele", a mai scris Cioloș.

Cioloș a adăugat că relațiile din administrația locală sunt o caracatiță de interese și că Gabriela Firea „continuă să folosească doar armele propagandei - singura ei expertiză, de altfel”.

Editor web: M.L.